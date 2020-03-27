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رياضة

مدافع إنتر السابق: سعيد لأني لم أراقب ميسي

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:19 م
نيكولاس بورديسو
نيكولاس بورديسو المدير الرياضي لنادي بوكا جونيوزالأرجنتيني
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القسم الرياضي
بعد توقف كرة القدم حاليًا نفتقد بشدة لمتعة متابعة أفضل ثنائي في العالم وهما كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني. 

وفي سياق متصل قال نيكولاس بورديسو المدير الرياضي لنادي بوكا جونيوزالأرجنتيني في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، أنه سعيد بعدم مراقبة ميسي لأن الأمور ستكون صعبة جدا بالنسبة له بسبب المهارة الكبيرة التي يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني . 

وعن أصعب المهاجمين الذي لعب ضدهم قال أن الأوكراني أندريه شيفشينكو والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي رود فان نيستلروي هم الأصعب في المراقبة الدفاعية. 

وأختتم المدافع الدولي الأرجنتيني السابق أن أفضل مدافع في العالم حاليا هو لاعب نادي ليفربول فيرجيل فان دايك ووصفه بالمدافع المتكامل. 
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