الزراعة: خطط استباقية لمنع حدوث أزمة فى تصدير المنتجات

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة ، أن أزمة انتشار فيروس كورونا قد تؤثر على تصدير المنتجات المصرية بشكل أو بآخر ، وكذلك فى جميع دول العالم لذا اجتمع وزير الزراعة السيد القصير مع اتحاد المصدرين والجهات المعنية من أجل وضع خطط استراتيجية لمواجهة أى أزمات تحدث لهم.









وقال "القرش" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إن الوزارة تقوم برصد الأزمة قبل حدوثها ثم يتم توقع آليات استباقية للتعامل مع الأزمة ووضع السيناريوهات المتاحة والمختلفة من أجل إدارة الأزمة بشكل جيد، فضلًا عن الخروج بالدروس المستفادة منها حين انتهائها والاستفادة منها فى الأزمات المماثلة.





وأشار "المتحدث بإسم وزارة الزراعة" إلى أن جميع أمور الدولة تحت السيطرة على الرغم من الأزمات المتتالية التى تضرب العالم أجمع ، وذلك يرجع إلى الإدارة الحكيمة والحفاظ على مصلحة المواطنين.









وأشاد "القرش" بخطة الدولة فى إدارة الأزمات المتتالية سواء فى التغيرات المناخية أو خطة انتشار فيروس كورونا الأخيرة والتى تديرها الدولة بخطة ممتازة.