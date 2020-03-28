بعد أزمة كورونا.. صحة النواب تطالب المواطنين بالتبليغ فورًا حال اكتشاف زيادة في التسعير

قالت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التجار المحتكرين استغلوا الأسواق في وجود أزمة فيروس كورونا برفع الأسعار لثلاثة أضعافها على المنتجات الطبية ووضع منتجات مغشوشة بالأسواق دون النظر إلى صحة المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية استطاعت التعامل مع هؤلاء التجار بفرض العقوبات وتطبيق القانون عليهم.





وأوضحت في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الجيش قام بتوفير جميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنين لمواجهة خطر فيروس الكورونا، بأسعار مخفضة وذلك لحماية المستهلك من الاستغلال وجشع التجار، مؤكدة أن قانون العقوبات والغش التجاري راضع للتعامل مع هؤلاء المستغلين.





وطالبت النائبة بتشديد الرقابة من الجهات الحكومية علي الأسواق وإطلاق حملات توعية لتوعية الشعب بحقوقه وتسعير تلك المنتجات بأسعار موحدة على كل المؤسسات الطبية لحماية المستهلك وأن يساند الشعب الحكومات للوصول لتجار الفاسدين عن طريق التبليغ فورًا الجهات الرقابية من خلال الأرقام التي اعلنتها حماية المستهلك.





والجدير بالذكر أن النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، قام بتقديم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية بشأن انتعاش سوق الأدوات الطبية المغشوشة دون مواجهة حاسمة من الجهات المعني.

وقالت إنه مع زيادة الإقبال على شراء المطهرات والكمامات للحماية والوقاية من فيروس "كورونا"، انتشر لدى ضعاف النفوس عمليات للغش وتصنيع هذه المنتجات الطبية من بعض المواد المغشوشة وبيعها على أنّها مواد مطهّرة للفيروس.





وشددت أن عملية الغش اجتاحت بعض المناطق، خصوصًا المحال التجارية التي تعمل على إعادة تدوير كميّات من المنظفات وبيعها مرةً ثانية داخل الأسواق بعدما انتهت صلاحيتُها.





وأوضحت أن نقص المطهرات فى الصيدليات وعدم توافرها بشكل يكفي متطلبات المواطنين، خلقت سوقا سوداء للمطهرات فى الأسواق، بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقى.





وطالب النائبة، بضرورة توعية المواطن من أخذ كافة الاحتياطات عند شراء الأنواع الجديدة من المطهرات والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم، والتأكد من المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المرخصة



