جامعة عين شمس تلغي امتحانات الميدتيرم.. عميد تربية يوضح مصير امتحانات طلاب الدراسات العليا.. عميد تمريض: طاقم التمريض الجندي المجهول في مواجهة كورونا

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كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن انه تم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى .









وأضاف رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ان كل هذه القرارات مداها الزمنى اسبوعان وبالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعه 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا .









وأشار الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتدًا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعه الخامسه مساءً الى السادسة صباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت .









وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمعات موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .









وأكد أنه سيتم غلق جميع المقاهى و الكافيهات والنوادى الليلية واى مكان يقدم انشطة التسلية والترفيه، مشيرًا الى انه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشآت خلال هذه المدة .









ونوه إلى انه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، لافتًا إلى انه يستثنى من هذا القرار العاملون في المستشفيات ، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.







