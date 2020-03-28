جامعة عين شمس تلغي امتحانات الميدتيرم.. عميد تربية يوضح مصير امتحانات طلاب الدراسات العليا.. عميد تمريض: طاقم التمريض الجندي المجهول في مواجهة كورونا

_ عميد تربية عين شمس يوضح مصير امتحانات طلاب الدراسات العليا
_ عميد تمريض عين شمس: طاقم التمريض الجندي المجهول في مواجهة كورونا.. تفاصيل
_ ابتعدوا عن الشائعات.. أستاذ اجتماع توجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات
_ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال: نسعى لتصنيع 5000 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا
أعلنت جامعة عين شمس إلغاء امتحان الميدتيرم بكافة كليات الجامعة وإضافة درجاته على درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني واستمرار التعليم عن بعد.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن انه تم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى .
وأضاف رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ان كل هذه القرارات مداها الزمنى اسبوعان وبالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعه 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا .
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتدًا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعه الخامسه مساءً الى السادسة صباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت .
وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمعات موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .
وأكد أنه سيتم غلق جميع المقاهى و الكافيهات والنوادى الليلية واى مكان يقدم انشطة التسلية والترفيه، مشيرًا الى انه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشآت خلال هذه المدة .
ونوه إلى انه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، لافتًا إلى انه يستثنى من هذا القرار العاملون في المستشفيات ، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى انه سيغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت على ان يقتصر العمل بها على خدمه التوصيل الى المنازل فقط ، وان المادة الخامسه ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات مثل : الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو اى مصالح حكومية سيتم تعليقها بالكامل خلال هذه الفترة .
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس بناء علي ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية للوقاية في البلاد وحتى إشعار آخر للحفاظ علي الطلاب من فيروس كورونا.
وأوضح عميد كلية تربية موقف طلاب الدراسات العليا استمرار التدريس بنظام عن بعد وسيقوم الأستاذ برفع محاضراته على الموقع الرسمي بدءً من المحاضرة الثالثة بالتنسيق مع وحدة الخدمات التكنولوجية ووكيل الكلية لشئون الطلاب منوها ىانه يوجد تواصل دائم بين الطلاب الدراسات العليا وجميع الدكاترة داخل الكلية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اما بخصوص الامتحانات تم تأجيلها حتي شعار اخر .
وأكد ابو العينين ان الكلية تقوم بكافة الاجراءات الاحترازية وتطبيق جميع قرارات المجلس الاعلي للجماعات وتحول التعليم التقليدي الي التعلم عن بعد بشأن جيمع الطلاب حتي طلاب الدراسات العليا.
وأشار ان الكلية تعمل استمرار العمل بتخفيض حجم العاملين بالكلية ١٥ يوما إضافية كما هو معمول به حاليا من حيث حضور الفئات المستثناه وهي الأمن والحماية المدنية والشئون العامة ومن يتم تكليفه بأعمال فقط بالتنسيق مع القيادات.
مواجهة التمريض ضد فيروس كورونا ومع ظهور مؤشرات ايجابية ضد الفيروس لابد من اظهار مهام طاقم التمريض في هذه المواجة الشرسة من الفيروس تحدثت صدي البلد مع عميد كلية تمريض جامعة عين شمس لاظهار ما يقوم بيه طاقم التمريض .
قالت الدكتورة سحر موسي عميد كلية تمريض جامعة عين شمس أن التمريض المصري على قدر المسؤولية، لافتة إلى أن لديه تجارب كثيرة في الأزمات وتعدي الصعاب ومؤهل دائما ويملك قدرات كثيرة منها الوقاية والاجرءات الاحترازية ونشر الوعي بين المرضي .
وأضافت موسي خلال تصريحاتها ل صدي البدل ان طاقم التمريض يبذل أقصى ما يمكنهم تقديمه، فعملوا على مدار الساعة واللحظة،منذ دخول المريض المصاب او يبدو عليه حالات الاصابة بالفيروس كورونا يتم التعامل معه بشكل احترافي وعزلة تماما وتطهير الامكان التي كان متواجد بيها في المستشفي ويقوم طاقم التمريض بسب العينة لتحليل pcrللمريض واخد جميع الاحتياطات اللازمة لمواجة الفيروس والحد من انتشاره من تطهير حتي يثبت سسلبية او ايجابية الفيروس عنده منوها بمجرد بمعرفة ان يحمل الفيروس يقوم طاقم التمريض بأجراء كافة العلاج اللازم من وضع جهاز تنفس صناعي وغيره تحت أشراف الطبيب.
وأشارت ان طواقم التمريض يعملون 14 يوما دون انقطاع وبشكل مستمر ومشرف،ولم يقتصر الممرضين علي الرعاية الصحية فقط؛ حيث يعتقد البعض أن دور الممرض أو الممرضة هو اتّباع الإرشادات التي يصفها الطبيب فقط وتطبيق وصفته الطبية، إلا أنهم يقدمون الدعم النفسي للمرضي وخاصة لكبار السن لحمايتهم من الاكتئاب واليأس؛ حيث إن الدعم النفسي هو أهم مرحلة للشفاء.
وأكدت عميد كلية تمريض إنهم يغامرن بأرواحهم وصحتهم في سبيل قضاء واجب مهني ووطني ويعيشون أصعب اللحظات في سبيل ذلك، بداية من استقبال المريض في قسم العزل وهو الجزء الأصعب، حيث إن تقبل المريض مسألة عزله يتفاوت من شخص لآخر.
ووضحت ان الأطباء وأطقم تمريض فيروس كورونا في نوبات طويلة تمتد أياما وساعات طويلة في كل مرة على الخطوط الأمامية، لمواجهة ذلك الفيروس، كما يتولى الأطباء والتمريض والمسعفون عدة أدوار في ان واحد للتعامل مع العديد من المرضى، كما أبدى الآلاف من الأطباء استعدادهم للمشاركة في فرق الدعم الطبي محل زملائهم في أي وقت.
بعد تعليق الدراسة أسبوعين مرة أخرى وتأجيل الامتحانات ومخاوف الطلاب من فيروس كورونا ومع حلول أبريل المقبل، يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحانات في ظل هذه الظروف من حظر تجوال ومنع الدروس الخصوصية وغلق المراكز التعلمية وتعليق الدراسة، ولم يستعدوا نفسيا لهذه الامتحانات.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري عدة نصائح تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة وفق نصائح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.
وقالت الدكتورة سامية خضر، إنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التيلفون المحمول، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه واجب على كل طالب تحويل المحنة إلى منحة من خلال استغلال الأوقات الكثيرة التي كانت عبارة عن مواصلات وخروجات ودروس خارجية، وينبغي على الطلاب استغلال هذا الوقت بشكل سليم.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال هي تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب، وفي هذه المحنة تعرفنا على من يقود البلاد ويخرجها من أزمتها وهم أصحاب العلم.
وأكدت أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.
وأشارت إلى أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة، ونستغل أوقات الدروس الخصوصية والخروجات في المعرفة والتطلع إلى علوم جديدة، وبالتالي يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.
ونوهت أستاذ علم الاجتماع إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب هي قبل النوم حتى تثبت المعلومات.
وقالت إن مسئولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولابد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات، وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق وفي الحياة العادية.
وأضافت: "لابد من كل مدرسة متابعة طلابها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وشرح المناهج بصورة مبسطة للطلاب، مما يساعدهم على تخطي هذه المرحلة بكل سهولة ويسر".
قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ان بيت التصميم بالجامعة قام بمبادرة لصتينع اجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا وحل ازمة المستشفيات من قلة عدد اجهزة التفنس الصناعي .
وأضاف غنيمة خلال تصرحاته ل صدي البلد انه لابد من استغلال خطوط الانتاج من المصانع الكبري وتحويلها الي خدمات طبية وهذا ما حدث في امريكا بالفعل استغلال خطوط الانتاج للخدمات الطبية حيث نستهدف اكثر من 5000الف جهاز تنفس صناعي
وأكد مدير مركز الابتكار تم الاتفاق مع 80 مصنع وورشة لمساعدتهم في تصنيع اجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع ، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من العقول النابغة في مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي وتصميم أجهزة التحكم القادرة علي تصميم عدد كبير من الأجهزة والتصميمات المتميزة.
وأشار الدكتور غنيمة ان لايشترط اعمار في هذه المبادرة ولكن لابد من توافر واحد علي الاقل من مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي مشيرا الي ان عدد الفريق يبدا من 3اشخاص الي 10 وسيوفر بيت التصميم بجامعة عين شمس دعما فنيا وإداريا لكل المصممين المشتركين على مدار فترة المسابقة التي تمتد لمدة شهر منوها عن اختيار الفريق يتم عن طريق مدي تحقيقه الجهاز بدون استخدام دوات ستعدي ان نستوردها من الخارج .
وسيتم اختيار أحسن ثلاثة تصميمات مطابقة للمواصفات، سيتم طرحها على جميع أماكن التصنيع بالجمهورية لتصنيعها وتوفيرها للمستشفيات المحيطة بها، وسيتم تقييم أحسن هذه التصميمات من حيث الأداء، ويمنح الفريق صاحب أحسن التصميم جائزة قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه مقدمة من إحدى شركات القطاع الخاص.
في سياق متصل أكد أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا توفر ASRT Academy of Scientific Research دعما ماديا عن طريق مبادرتها الأخيرة، وذلك للفرق التي لها مقترحات تصميمية متميزة في حالة استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالأكاديمية.
وأوضح أن هناك طريقتين للتسجيل، وهما تكوين فريق أو التسجيل كخبير لدعم الفرق المشاركة علما بأن غدا اخر موقع للتسجيل ، وذلك عن طريق الرابط.