المصريين الأحرار بالتعاون مع الحزب الصيني ينشر بروتوكول تشخيص كورونا ورق مكافحة انتشاره

في ضوء التعاون المُستمر والوثيق بين حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، والحزب "الشيوعي الصيني" الحاكم، تفضل الأخير بإرسال نص البروتوكول الصحي الخاص بالالتهاب الرئوي التاجي (كورونا) الصادر عن اللجنة الوطنية للصحة وإدارة الدولة الطب الصيني التقليدي.





وحرصًا من حزب المصريين الأحرار علي القيام بدوره في خدمة الدولة المصرية في مواجهة الوباء، يقوم الحزب بنشر هذا البروتوكول لخدمة الأطباء في المهمة الإنسانية وانجازا للوقت وادخارًا لجهودهم المضنية في مكافحة الوباء.





ويتضمن البروتوكول سُبل السيطرة الوقائية والطبية تدابير العلاج لاحتواء ومنع تصاعد انتشار الوباء في دولة الصين، وفق تجربة فعلية قد تساهم بصورة كبيرة في احتواء الأزمة داخل مصر.





ومن جانبه أكد الدكتور عصام خليل،رئيس الحزب، إن المصريين الأحرار يبذل كافة الجهود داخليا وخارجيا لتعضيد دور الدولة المصرية والحكومة لمحاصرة الوباء القاتل، ولاسيما الاستعانة بالتجارب الناجحة في الحد من استشراء الوباء علي غرار الصين.





وأضاف، أن الحزب لن يدخر جهدا أو سبيل لخدمة الوطن، بوازع وطني وتحقيقا للدور الحقيقي للأحزاب في خدمة البلاد.



