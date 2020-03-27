الحجر الصحي: مصر من أقل الدول إصابة بـ كورونا لهذا السبب

قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن مصر من أقل الدول في نسب الإصابة بفيروس كورونا بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القيادة المصرية لحماية المواطنين.





وتابع إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "48 ساعة" عبر قناة "المحور":" كل الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا حتى الآن من المخالطين للحالات الإيجابية".





وأشار مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة إلى أن الالتزام بالجلوس في المنزل يعد من أهم واولي القرارات التي تساهم في حماية المواطنين من فيروس كورونا.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.



