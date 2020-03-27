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أخبار البلد

شاهد.. مواطنون يتجاهلون الإجراءات الوقاية ويتجمعون على شواطئ رأس البر

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:43 م
شواطئ
شواطئ
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مريم عزت
تداول رواد التواصل الاجتماعي صور لتجمعات كبيرة من المواطنين على شواطئ مدينة رأس البر، رغم التحذيرات التي فرضتها الدولة من عدم التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والإجراءات التي اتخذتها من غلق المحلات والمطاعم والكافيهات وغيرها بالإضافة إلى حظر التجول لمنع انتشار كورونا. 

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا وطالبوا بأخذ الإجراءات تجاه هذه الشواطئ وغلقها حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة ثانية.


‎كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

‎وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

‎*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

‎*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

‎*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

‎*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

‎*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

‎*تعليق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
شاهد.. مواطنون يتجاهلون الإجراءات الوقاية ويتجمعون على شواطئ رأس البر
شاهد.. مواطنون يتجاهلون الإجراءات الوقاية ويتجمعون على شواطئ رأس البر
شاهد.. مواطنون يتجاهلون الإجراءات الوقاية ويتجمعون على شواطئ رأس البر
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