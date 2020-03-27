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المسئول عن ترميم هرم سقارة يكشف كواليس الأعمال

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:14 م
هرم سقارة
هرم سقارة
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عادل نصار
قال الدكتور حسن فهمي أستاذ الآثار المسئول عن ترميم هرم سقارة، إن أضعاف ما تعلمه في حياته العلمية كان من هرم زوسر، مضيفا أن لديه حصيلة علمية حديثة جدا.

وأضاف فهمي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء اليوم الجمعة، أن هرم زوسر مبني على طبقات طفلية وكانت فلسفة أمنحتب في بنائه معتمدة علي تخليد إله الشمس عند القدماء المصريين، مشيرا إلى أن هضبة سقارة مرتفعة عن سطح البحر بـ 48 مترا. 

وأكد أن بئر هرم سقارة محيطه 7 أمتار وعمقه 28 مترا، مشيرا إلى أن اليونسكو اشترطت العمل بمعدات يدوية حفاظا على أقدم أثر في التاريخ.
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