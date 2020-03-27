في أزمة كورونا .. حاتم عمور يطلق نحمي البلاد

في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعشها المغرب بسبب فيروس كورونا، أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية " نحمي البلاد "، وهي إهداء وشكر وتقدير لكل الرجال والنساء الذي يواجهون الخطر من أجل حمايتنا والساهرين على التصدي واحتواء هذا الوباء، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.





"نحمي البلاد " من ألحان رضوان الديري، توزيع رشيد محمد علي وإخراج فيصل الحليمي، وهي أغنية لكل الأطر الطبية والتمريضية وصيدلية، عمال النظافة والمعقمون، أفراد الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وجماعات ترابية وسلطات عمومية ومحلية وأعوان السلطة، مختلف المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية و المقاولات والتجار والمهنين والعاملين على توفير كل المتطلبات من أجل سير الحياة والعادية، السائقين المهنين من سيارة الإسعاف و الأجرة الصغيرة و حفلات نقل العمومي " الطوبيسات " و شاحنات نقل البضائع، والمؤسسات الإعلامية والصحفيين العاملين على إيصال المعلومة الدقيقة والصحيحة للمواطنين، أسرة التعليم من أطر تربوية وتعلمية الساهرين على استمرار الدروس عن بعد بالنسبة التلاميذ والطلبة وكل المواطنين والمواطنات الملتزمين بالحجر الصحي وبتعليمات الحكومة والجهات المختصة.





يشار إلى أن المغرب قد سابق في اعتماد تدابير وإجراءات حاسمة ومشددة لمحاصرة واحتواء الوباء، كما أعلن حالة الطوارئ الحصية منذ يوم الجمعة 20 مارس، وتقييد حركة خروج المواطنين مشروطة بالحصول على وثيقة وإذن إستثنائي تمنحه السلطات العمومية، منذ ظهور حالات الإصابة الأولى بالوباء علقت المملكة المغربية جميع الرحالات الجوية والداخلية وحظر النقل الخاص والعمومي بين المدن باستثناء خدمات نقل البضائع والسلع والمنتجات الأساسية وتوقيف جميع الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية.



