أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات عدة لمدينة الاسكندرية اليوم حيث كثرت التجمعات على الكورنيش والتنزه على شواطئ المدينة، وسط استياء تام من المتابعين والمتداولين للفيديوهات والصور.





وجاءت معظم التعليقات تحت هاشتاج #انقذوا_الاسكندرية مطالبة الأمن باتخاذ إجراءات صارمة على من يتهاون في التعليمات التي تقرها الحكومة والضوابط الاحترازية التي تذيعها يوميا على وسائل الإعلام لمحاربة كورونا





وكان مواطنون، طالبوا، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكذلك الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإغلاق الكلي للشواطئ والمصايف وإحكام الرقابة الأنية على الكورنيش لمنع تجمعات المواطنين عليه.





واتخذت الدولة المصرية اجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، ومنها فرض حظر التجول والإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم والأندية، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك.