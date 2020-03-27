AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:43 م
كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية
Advertisements
أحمد سالم
تعالت استغاثات مواطنين بالإسكندرية من مشهد تجمع المئات من المواطنين اليوم على كورنيش الاسكندرية بطول ساحل المدينة، غير مبالين بتعليمات الحكومة المصرية وتنبيهات وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات عدة لمدينة الاسكندرية اليوم حيث كثرت التجمعات على الكورنيش والتنزه على شواطئ المدينة، وسط استياء تام من المتابعين والمتداولين للفيديوهات والصور.

وجاءت معظم التعليقات تحت هاشتاج #انقذوا_الاسكندرية مطالبة الأمن باتخاذ إجراءات صارمة على من يتهاون في التعليمات التي تقرها الحكومة والضوابط الاحترازية التي تذيعها يوميا على وسائل الإعلام لمحاربة كورونا.

وكان مواطنون، طالبوا، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكذلك الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإغلاق الكلي للشواطئ والمصايف وإحكام الرقابة الأنية على الكورنيش لمنع تجمعات المواطنين عليه.

واتخذت الدولة المصرية اجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، ومنها فرض حظر التجول والإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم والأندية، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك.     
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
أغلقوا الشواطئ .. استغاثات على مواقع التواصل من تجمعات المواطنين .. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع 112 محلا تجاريا و82 كافتيريا ومقهى بدون ترخيص في الشرقية

منع تدخين الشيشة في عدد من المحافظات لمواجهة فيروس كورونا.. ونواب: غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه .. ويجب تعميمها

غلق 545 مركزا للدروس الخصوصية.. وضبط 565 شيشة بالقليوبية

الوادي الجديد تواصل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا

فض أحد الأفراح.. محافظ المنيا يتابع تنفيذ قرارات إغلاق المطاعم والمحلات

لمواجهة كورونا .. فض تجمعات سوق الاثنين بـ أبو فليو بالمنيا

ترشيحاتنا

الرئيس الإيطالي: على أوروبا إدراك خطورة وضع انتشار كورونا قبل فوات الأوان

تعرف على أعمار المتوفين فى مصر بسبب فيروس كورونا

أم تتوصل إلى فكرة مبتكرة لحماية رضيعها من عدوى كورونا.. شاهد ماذا فعلت

وقف رحلات الطيران الدولي وحظر التنقل بين المدن في تركيا

ما مصير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ؟ .. وكيل الازهر يجب

بعد تصدر هاشتاج #الاكتفاءبعمل_بحث_للجامعات .. أستاذ: اهدءوا ولا تستبقوا الأحداث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته