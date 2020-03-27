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اقتصاد

البنك المركزي: 3.2 تريليون جنيه حجم أشباه النقود في يناير

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:33 م
محمد يحيي
ارتفع إجمالي أشباه النقود ضمن السيولة المحلية للبنوك بنهاية يناير الماضي إلي 3.2 تريليون جنيه مقابل 3.142 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 بفارق 58 مليار جنيه ومقارنة بـ 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام بزيادة بلغت100 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن جملة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بلغت 2.513 تريليون جنيه في يناير الماضي، مقابل 2.5 تريليون في ديسمبر السابق، ومقارنة بـ 2.43 تريليون جنيه في نوفمبر 2019.

وبلغت جملة الودائع الجارية بالعملة الأجنبية نحو 125.2 مليار جنيه مقابل 128.74 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ127.244 مليار جنيه في نوفمبر 2019.

ووصل إجمالي لودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لـ 514.75 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 526.55 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ 533.804 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.
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