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مسئول عن ترميم هرم سقارة: هرم زوسر 5 مصاطب وليس 6

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:54 م
هرم زوسر
هرم زوسر
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عادل نصار
قال الدكتور حسن فهمي الخبير الأثري ومسئول عن ترميم هرم سقارة، إن كل حجرة من أحجار هرم زوسر المدرج عليها بصمتي، مضيفا أن من شروط اليونسكو ألا تزيد نسبة الأحجار الجديدة على 5%.

وأضاف فهمي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن هرم زوسر 5 مصاطب وليس 6 مصاطب، مشيرا إلى أن كل أحجار هرم زوسر أحفظها عن ظهر قلب.
 

وأكد أن تابوت زوسر مكون من 32 طبقة من جرانيت أسوان، مشيرا إلى أن العلماء يقولون إن الحضارة المصرية بدأت بهذا البناء وأقول لا هى بدأت قبل ذلك بكثير.


وأضاف فهمي، أن هناك حضارة مصرية أخرى أقدم قبل هرم زوسر المدرج، مستدركا :"أن هرم زوسر يشير إلى هذا الأمر".


أكمل الخبير الأثري ومسئول عن ترميم هرم سقارة، أن أضعاف ما تعلمته في حياتي العلمية تعلمته من هرم زوسر، مضيفا أن عندي حصيلة علمية حديثة جدا.

وتابع أن هرم زوسر مبني على طبقات طفلية، متابعا أنه تناقشت مع أمنحتب كمهندس في كيفية بناء هرم سقارة واختيار الموقع.

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