حقوقيون يردون على تقرير هيومن رايتس ووتش.. أيمن نصري: تسعى دائما لتشويه سمعة مصر.. وليد فاروق: تعمل لصالح الإخوان

أيمن نصري: تقرير هيومن رايتس ووتش محاولة لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي

وليد فاروق: هيومن رايتس ووتش تعمل لصالح جماعة الإخوان

هيثم شرابي : هيومن رايتس ووتش تتعامل مع مصر دائما بطريقة غير مهنية





كعادتها، تواصل "هيومن رايتس ووتش"، أكاذيبها عن طريق نشر تقارير دورية بشأن الوضع العام في مصر، والذي كان آخرها التقرير الخاص بخصوص مزاعم تعذيب لأطفال من سن ١٢-١٧ بالسجون المصرية، وبعلم القضاء المصري وجهات التحقيق وتحاول المنظمة - التي تدعمها منظمات إخوانية ودول معادية لمصر لتحقيق أجندات مُحددة مُسبقًا لصالح تلك الدول - بث "السُم في العسل" كعادتها، في أي تقرير يتناول الشأن المصري.





وفي هذا السياق قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان إن التقرير الصادر عن Human Rights Watch في ٢٣ مارس بخصوص مزاعم تعذيب لأطفال من سن ١٢-١٧ بالسجون المصرية وبعلم القضاء المصري وجهات التحقيق به تناقض واضح ويحمل معلومات خاطئة وشهادات حية مفبركة جعلتنا أمام تقرير كاذب يحمل صبغة سياسية كما تعودنا مؤخرا في كل التقارير الصادرة عن هيومان راتش والتي تستعين بشكل واضح بشباب الجيل الثاني والثالث من جماعة الإخوان المسلمين برغم الخلاف السياسي الواضح وهو ما يجعلنا نشكك في مصداقية هذه التقارير والتي انحازت بشكل واضح لطرف على حساب طرف وهو ما يعتبر فقدان لنزاهة وحيادية العمل الحقوقي ويضع هيومان رايتس واتش في موضع الشبهات لما تحمله التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان لمعلومات كاذبة من أطراف على خلاف مع الشعب المصري لمصلحة دول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية في ظل عدم قدرة المنظومة الأممية في وضع ضوابط لعمل هذه المنظمات.





وأكد أيمن نصري في تصريح لـ" صدى البلد " أن توقيت صدور التقرير يحمل علامات استفهام لأنه جاء في وقت الدولة المصرية تتعامل بكفاءة وحرفية في مواجهة تفشي فيروس كورونا سخرت فيه كل إمكانيات الدولة لتوفير الحماية المطلوبة للشعب المصري ونجحت حتي الآن في احتواء الأزمة وهو يؤكد بما لا يدع للشك أنها محاولة واضحة لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي وتقليل لحجم المجهودات المبذولة من الحكومة بإصدار تقرير في هذا التوقيت تحديدا وهو ما أكدته بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية التي حاولت خلال الأيام الماضية الترويج لهذا التقرير بشكل موسع وهو التعاون المشبوه الذي تعودنا عليه في آخر ٤ سنوات من خلال استغلال الملف لتصفية الخلافات السياسية وتقديم هذه التقارير على انها نقض حقوقي يتحول في النهاية إلي وسائل الإعلام والهدف هو تشويه الصورة والنيل من سمعة مصر أمام المجتمع الدولي.

وأوضح نصري أن التقرير ذكر أن المعلومات وتوثيق الحالات تمت من خلال التعاون مع جمعية بلادي والتي كانت تديرها المصرية الأمريكية آية حجازي والتي برأها القضاء المصري في أبريل ٢٠١٧ ومنذ هذا التوقيت وهذه الجمعية نشاطها متوقف فكيف استعانت هيومان رايتس واتش بجمعية ليس لها أي نشاط في مصر منذ العام ٢٠١٧ وهو ما يعكس محاولات هيومان رايتس في إضفاء لمسة مصرية على التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر حتي تكون مقبولة لدي المجتمع الدولي فتارة تتعاون مع منظمات حقوقية إخوانية تقدم شهادات حية مفبركة وتارة تذكر في تقاريرها تعاون مع منظمات محلية ليس لها أي نشاط في مصر منذ عدة سنوات.

ومن جانبه أكد وليد فاروق رئيس ‎الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن المنظمات الدولية الكبيرة - كـ" العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش"- اعتادت في الفترة الأخيرة، على إصدار تقارير غير منضبطة تحمل الكثير من التضليل وإثارة قضايا على غير شكلها الصحيح.





واُرجِعَ فاروق ذلك الأمر إلى أن كثيرا من المراسلين لدي منظمة هيومن رايتس ووتش منتمون سياسيا لجماعة الاخوان او من على نفس تياراتهم والتي تحولت من المعارضة إلى قوى ظلامية تنتهج نهج العنف وتحاول الان اصدار تقارير ليست مهنية بعيدة كل البعد عن رصد وتوثيق الانتهاكات التي دائما ما كانت تهتم بها المنظمة.





وقال وليد فاروق على الرغم ان في الفترة الأخيرة وكل العالم في حظر اجباري بسبب تفشي وباء الكورونا والجميع علق اعماله الا للضرورة ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش تضع مصر نصب عينيها دائما لإصدار تقارير مفبركة عنها وهذا ما حدث في التقرير الذي أصدرته يوم 23 مارس مع العلم أن الكل منشغل في كورونا وكيفية مواجهته والولايات المتحدة وأوروبا والعالم يعاني بشكل كبير من هذه الكارثة الإنسانية.





وتابع: آية حجازي وجمعية بلادي بالاشتراك مع المنظمة المذكورة أصدرت تقريرا مشبوها يبين موقفها لمصر من بعض القوى الغربية والمنظمات الأممية وللاسف من الواضح ان هذا الاسلوب يسمح لهم بالاستمرار في الخارج بشكل افضل وايضا هذه المعلومات تذهب للمقررين الخواص في الأمم المتحدة وكنا قد واجهنا مثل هذه الاتهامات في مقابلتنا مع أحد فرق المقررين الخواص وكان النقاش حول اعدام الاطفال وكان ردنا من الدستور والقانون الذي ينفي هذا.





وأكد وليد فاروق أن الأمر الآن أصبح شديد الصعوبة لأن تلك المنظمة أصبحت على مقربة من جماعة الإخوان الارهابية وأصبحت تمثل الذراع الحقوقية لها والدليل ان دولة مثل تركيا تم اعتقال ٤١٥ شخصا لمجرد أنهم يتناولون مرض كورونا على وسائل الإعلام بشكل فج ويمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي ولم يتحرك مراسلي المنظمة





وأضاف وليد فاروق أن منظمة هيومن رايتس تعمل لصالح تيارات سياسية متطرفة وتدعمها دول وتستخدم قيم حقوق الإنسان النبيلة لدعم هذه التيارات الظلامية التي تنتهك حقوق الإنسان في كل تصريح وتحرك وأنا أدعو المنظمات التي كانت لها منهجية ان تعود الى مدونة السلوك الحقوقي في رصد وتوثيق الانتهاكات وعدم الاعتماد على أقوال وبيانات مرسلة غير حقيقية ونحن دائما نسعى الى مزيد من الحقوق للمواطنين دون ابتزاز سياسي من اي منظمة.

بينما قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها تتعامل مع مصر دائما طوال السنوات الماضية بطريقة غير مهنية وغير موضوعية وتحمل الكثير من الاكاذيب والبيانات المفبركة.





وأكد شرابي وهي تعتمد على مصادر غير معلومة وغير موثقة كل هدفها التشويه والترويج ضد مصر ومنها ما حدث مؤخرا من تقرير حول حالات تعذيب اطفال تحت سن الثامنه عشر وهي لم تتحدث عن ما قام به هؤلاء من جرائم.





وأضاف شرابي، أن هيومن رايتس ووتش أن هناك حالة عدم الموضوعية التي تتخذ من المحاميين والأهالي وهي منظمة تتلقي تمويلها الاساسي من قطر حيث ترتبط بمركز الكرامة الذي أسسه عبدالرحمن النعيمي ولها علاقات متشعبة مع التنظيم الدولي للاخوان.