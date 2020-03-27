AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لنجاحهم في تعليق صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يقرر صرف مكافآت لجميع العاملين بالمديريات

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:44 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور  محمد مختار جمعة صرف مكافأة جهود غير عادية قدرها ٢٥ ألف جنيه لكل مديرية ( ا ) وهي المديريات الكبيرة من حيث عدد الأئمة والمساجد والعاملين بالأوقاف.

ويخصص منها ٢٠٠٠ جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة ، ومكافأة قدرها ١٥ ألف جنيه لكل مديرية (ب ) وهي المديريات الأقل كثافة عددية ، على أن يخصص منها  مبلغ قدره  ١٥٠٠ جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة ، مع تخصيص مكافأة قدرها ٢٥ ألف جنيه لغرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .
 
وقال جمعة ان هذا القرار نظرًا لما بذلوه من جهود غير عادية على مدار الأسبوع الماضي في تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد مع غلقها غلقا كاملا في الظرف الراهن . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجازاة 5 مسئولين سابقين بالإسكان لصرف مكافآت دون وجه حق

للوقاية من كورونا.. سعفان يواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمديريات في 27 محافظة

وزير الأوقاف يقرر مكافأة إجادة للمديريات الأكثر انضباطا في تطبيق قرار غلق المساجد

ترشيحاتنا

لمساندة العالم.. ظهور السيدة العذراء مريم في السماء.. صور

وفاة جورج سيدهم.. أول تعليق من سمير غانم

كارثة جديدة بسبب كورونا .. صندوق النقد يعلن دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود

زفاف الدي جي ياسر الحريري والأوكرانية داشا في حفل عائلي .. صور

وفاة جورج سيدهم.. شقيقه سبب إصابته بالجلطة وهذه قصة ولادته ميتا

حجر منزلي.. ابن راغب علامة يلعب ضغط ويحمل والدته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته