لنجاحهم في تعليق صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يقرر صرف مكافآت لجميع العاملين بالمديريات

قرر الدكتور محمد مختار جمعة صرف مكافأة جهود غير عادية قدرها ٢٥ ألف جنيه لكل مديرية ( ا ) وهي المديريات الكبيرة من حيث عدد الأئمة والمساجد والعاملين بالأوقاف.





ويخصص منها ٢٠٠٠ جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة ، ومكافأة قدرها ١٥ ألف جنيه لكل مديرية (ب ) وهي المديريات الأقل كثافة عددية ، على أن يخصص منها مبلغ قدره ١٥٠٠ جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة ، مع تخصيص مكافأة قدرها ٢٥ ألف جنيه لغرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .

وقال جمعة ان هذا القرار نظرًا لما بذلوه من جهود غير عادية على مدار الأسبوع الماضي في تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد مع غلقها غلقا كاملا في الظرف الراهن .



