طريقة فعالة لزيادة عمر إطارات السيارات 3 أضعاف عمرها الافتراضي



في ظل ارتفاع أسعار تشغيل السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار يبحث الكثير من مالكي السيارات عن طرق للمحافظة على قطع الغيار و بالأخص الاطارات لارتفاع أسعارها ولأنها الجزء الأهم لسلامتك في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح من شأنها رفع كفاءة الكاوتش و زيادة عمرة الافتراضي





يتحمل الإطار وزن السيارة كلها، مما يسبب ضغوط كبيرة عليه، تزيد بزيادة سرعة للسيارة وتؤدى هذه الضغوط إلى تآكل سطح الإطارات ، مما يسبب خشونة وزيادة الضوضاء الناتجة عنها، مما يفُقد المحرك قدرته، ويسبب زيادة استهلاك الوقود.

وتختلف نسبة تآكل الإطارات الأمامية عن الخلفية، وللحفاظ على الإطارات وضمان أطول عمر لها، يمكنك القيام بإجراء بسيط جدًا يضمن لك ذلك، وهو تبديل أماكن الإطارات على شكل حرف X بمعني أن الإطار الأمامي يمين يتم ترحيله مكان الاطار الخلفي يسار و الامامي يسار يتم ترحيلة لمكان الإطار الخلفي يمين، ليكون معدل التآكل متساوي وبالتالي يزداد عمرها.

أما في حالة كانت سيارتك ذات دفع خلفي، فإن التآكل قد يظهر سابق لأوانه على الإطارات الأمامية قبل الخلفية. وفي هذه الحالة، تقوم بتبديل الإطارات الخلفية مكان الإطارات الأمامية لكن باستقامة وليس كما في السابق فيتم ترحيل الإطار الخلفي يمين مكان الاطار الامامي يمين و الاطار الخلفي يسار مكان الامامي يسار على نفس الاستقامة.





وتنصح شركات السيارات بتبديل أماكن الإطارات كل 15000 كم أو خلال عام من استخدامها وبشكل عام تجنب النقر و تجنب الطرق الغير ممهدة لتجنب تلف الإطارات و عند وجود ثقب بالإطار تجنب لحام الإطار عن طريق الخوابير لانها مصممة للطوارئ فقط لتقوم بإصلاحها أثناء السفر بنفسك فهي تخترق السلك الخاص بالاطار و تفسده ولكن اشترط على الفني ان يقوم بلحام الكاوتش بطرية لحام البادج لتحافظ علي الاطار اطول فترة ممكنة

