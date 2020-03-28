التعليم العالي في أسبوع.. جهود المراكز البحثية لمواجهة كورونا.. اختراع جهاز محمول متنقل للكشف عن الفيروسات.. وزيارة لخط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات

لدعم مواجهة كورونا.. وزير التعليم العالى ورئيس أكاديمية البحث العلمي يتفقدان خط إنتاج المطهرات بتحالف البتروكيماويات

التعليم العالي تؤكد جهود المراكز البحثية لمواجهة كورونا.. اختراع جهاز محمول متنقل للكشف عن الفيروسات

التعليم العالى ترصد 30 مليون جنيه لدعم ابتكارات مجابهة فيروس كورونا













شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.





اجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، واستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.









وفي بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.





كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.





وأكد المجلس على أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هو الأولوية الأولى له، وأنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ عليها.













وفي سياق آخر أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية‏ تعمل ليل نهار من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك في إطار الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وتفعيل كافة عناصر المنظومة البحثية والطبية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.













وأشار الوزير إلى ما يمتلكه مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث من أدوات وتقنيات تشخيص معملية معتمده للكشف عن فيروس كورونا، كما أنه لديه العينة القياسية التي تستخدم لبيان كفاءة ودقة الاختبار، والتي تم الحصول عليها من جامعة هونج كونج.













وكشف عبدالغفار عن أن المركز القومى للبحوث يقوم بتصنيع السوائل والمحاليل المطهرة، والتى يكون لها خواص معقمة ضد الفيروسات، بالإضافة إلى تصنيع كمامات صحية معالجة ضد الفيروسات.









كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه نظرا لما تمر به مصر والعالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر وعضوية علماء من المراكز البحثية والجامعات المصرية وتحالف البتروكيماويات للبدء فورا فى تنفيذ المبادرة، ومن أحد أهدافها توفير مواد معقمة ومطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإتاحتها بسعر التكلفة وفتح باب التقدم لمنح استثنائية عاجلة لتلقى أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة فيروس كورونا وتم فتح باب التقدم من ٢٤ إلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ بأكاديمية البحث العلمي.













وجه عبد الغفار برصد ٣٠ مليون جنيه والدعوة للباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد، والتقدم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg، وآخر موعد للتقدم يوم 28 مارس 2020.













وقام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر،رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ياسر مصطفى، رئيس معهد بحوث البترول والدكتور محمد عبد الرؤوف مدير تحالف البتروكيماويات والفريق البحثي بزيارة ميدانية لتحالف البتروكيماويات وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والاطمئنان على إنتاج المطهرات طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لمعاونة الدولة فى مجابهة وباء كورونا.













وكان مجلس الأكاديمية قد اعتمد خطة الأكاديمية للتعامل مع وباء كورونا والتى تشمل 5 مشروعات أحدهم إنتاج مطهرات ومواد معقمة محليا لمعاونة الدولة والمساعدة فى تعقيم المستشفيات والجامعات والمراكز البحثية والابنية الحكومية وتشمل الخطة توفير منح بحثية ومنح ابتكار لايجاد حلول مبتكرة قابلة للتطبيق تشمل طرق تشخيص وبحوث على الأمصال واللقاحات، وللبدء الفورى تم تكليف التحالف بالإنتاج وشكلت مجموعة عمل ضمن تحالف البتروكياويات من أعضاء من معهد بحوث البترول والوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، بالإضافة إلي أساتذة متخصصين فى الصيدلة والطب والكيمياء الحيوية.







