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سيارات

قائمة أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 06:00 ص
نيسان صني
نيسان صني
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا في الصين واغلاق بعض المصانع.

وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار نيسان اليوم في مصر.

أسعار السيارات

نيسان مصر
نيسان nissan

نيسان صني 2020
nissan sunny

nissan sunny تبدأ من 199.000 حتى 221.000 لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن nissan sunny"

نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 272.000 حتى 290.000 لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن نيسان سنترا"

sentra 2020
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر
nissan sentra 2020 تبدأ من 310.000 حتى 328.000 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن نيسان سنترا"

جوك 2020
juke 2020 بسعر 355.000

نتيجة بحث الصور عن نيسان جوك"

قشقاي 2020
qashqai 2020 تبدأ من 365.000 حتى 461.000 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن نيسان قشقاي"

نيسان بيك اب 2020
nissan pickup 2020 تبدأ من 254.000 حتى 360.000 لأعلى فئة
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