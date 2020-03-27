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رياضة

مصير مصابي كورونا في الملاعب.. محمد فكري: خوف اللاعبين لا يسبب الإصابة.. ومستحيل نشوف علاج نفسي في مصر

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أثار انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.

وبعد أن وصل الفيروس إلى مصر بشكل كبير، وبدأ في إصابة بعض لاعبي الدوري المصري، أصبح على الجميع توخي الحذر والعمل بكل جد لمنع انتشاره.

وحول هذا الشأن، تواصل موقع "صدى البلد" مع محمد فكري أستاذ الطب النفسي بعين شمس وعضو الجمعية العالمية للطب النفسي الرياضي  للتحدث عن آثار إصابة لاعبي كرة القدم فيروس كورونا المستجد.

وقال فكري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "الخوف يساعد على تقليل المناعة، لاعبي كرة القدم بالأخص مختلطين مع بعضهم البعض بشكل كبير، يأكلون ويشربون ويتمرنون مع بعضهم، إصابة أحد زملائهم بفيروس كورونا سيصيبهم بالخوف ويؤثر على مناعتهم بالسلب، لكن لن يؤدي هذا الخوف إلى الإصابة بفيروس كورونا إلا إذا كان هناك اختلاط بالحالة المصابة في وقت قريب."

وأضاف فكري: "الأمر سابق لأوانه للحديث عن كيفية عودة اللاعبين لنشاطاتهم الرياضية وتأهيلهم نفسيًا، إنها أزمة كبيرة في العالم، ويجب إعداد اللاعبين نفسيًا، شاهدنا ريال مدريد يأتي بطاقم من الأطباء النفسيين لتأهيل لاعبيهم ومعالجتهم من هذه الأزمة، لكن في مصر فسيكون هذا الأمر من سابع المستحيلات، اللاعبون عندما يسمعوا بأمر الطبيب النفسي "بيفتكروا نفسهم مجانين".

وأدى فيروس كورونا إلى إيقاف النشاط الرياضي في معظم بلدان العالم، كما أصيب العديد من اللاعبين في مختلف الألعاب بهذا الوباء العالمي.
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