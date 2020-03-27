السوار الإلكتروني.. كيف يمكن للسعودية الاستفادة من الحج في محاصرة فيروس كورونا؟

الحلول التكنولوجية كانت ومازالت حاضرة في المملكة العربية السعودية، خاصة مع إقبال الآلاف سنويا على زيارة المملكة لأداء مراسم الحج والعمرة، والتي تم تعليقها بشكل مؤقت بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم.





أربعة أعوام مرت على استخدام سوار الأمن الإلكتروني للحجاج بشكل إلزامي، والذي يتضمن توفير الأمن الذي يحتاجه الشخص خلال أداء مراسم الحج، فهو سوار إلكتروني مصنوع من ورق مغلف بالبلاستيك، ويحتوي على رمز يمكن قراءته من هاتف ذكي ويتضمن الاسم والرقم القومي والتليفون والعنوان ورقم جواز السفر، وجنسيته ومكان إقامته في مكة، ومسؤول المجموعة الذي ينتمي إليها، وويتم قراءة كل هذه البيانات من خلال القارئ الإلكتروني.









حادث التدافع المأساوي في الحرم المكي في عام 2015 الذي راح ضحيته 2297 شخص، كان السبب في تفكير السلطات السعودية في طريقة تأمين سريعة وفعالة، وكانت السوار الإلكتروني الذي لا يتأثر بالمياه ولا يتم رصده أو تتبعه بواسطة الأقمار الصناعية.









سوار الحجاج يوفر المعلومات الأاساسية لكل شخص وربطه بنظام مراقبة إلكتروني، ولا يتم خلع السوار أو تأثره بالماء، فماذا لو تم تطويره ليستخدمه المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة، وأيضا من الممكن تطويره بربطه بتطبيق إلكتروني وإضافة بعض المعلومات الطبية الأساسية للشخص كقياس فوري لدرجة حرارة الجسم وهي من أول أعراض الإصابة بفيروس كورونا.





يبدو أن التكنولوجيا هي الحل أيضا في السيطرة على تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) ولكن من خلال ارتداء المواطنين للسوار، لتصبح بيانات كل أبناء المملكة العربية السعودية مسجلة بنظام إلكتروني يضمن سرعة المراقبة والاستجابة لهم بشكل أسرع وأكثر دقة.

فاستخدام الطرق الحديثة، هو ما تتبعه المملكة دائما بابتكار وتنفيذ كل ما يخدم مواطنيها، وهذا ما ظهر في عام 2018 باجتماع مبرمجون من كل أنحاء العالم في المملكة ضمن مسابقة ماراثونية «هاكوثون الحج»، بمشاركة الآلاف من المبرمجين في مدينة جدة لتصميم برامج جديدة أو النجاح في تحدي كيفية تفادي أي حوادث يتعرض لها الحجاج في المستقبل.



النظم الحديثة أيضا قد تساهم في سرعة استجابة الإسعاف، خاصة وأن 5 فتيات من ابناء المملكة واليمن وإريتريا، كانوا قد ابتكروا تطبيقا يسمح للمسعفين سرعة الوصول إلى من يحتاج مساعدة طبية من خلال التعقب الجغرافي للشخص.