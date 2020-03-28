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اقتصاد

ارتفاع كبير في أحجام السيولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

السبت 28/مارس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 61.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1447 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1406 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 6.86 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 93.32 % خلال الأسبوع.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 9912.98 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 7.68 .%بينما سجل مؤشر 14.15%  EWI EGX70 صعودا مغلقا الفترة عند 959.42 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 8.46% عند الفترة مغلقا 1,379.63 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 سجل ارتفاعا بنحو 10.66 %مغلقا عند 11280 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 11.4 %مغلقا الفترة عند 1036 نقطة.

بلغ إجمالي القيمة السوقية 539.9 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 6.97%خلال الفترة.. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 35.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 539.9 مليار جنيه مقابل مس
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