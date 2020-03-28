الكورونا والأحكام القضائية.. مصر تتميز بالطابع الاجتماعي الفعال للتخفيف عن المواطنين ولديها التزام بأعلى درجات المعايير الدولية للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030

حكم قضائي من 2015 يمكن الدولة من مواجهة الأوبئة

قضية تعويض مقامة من أحد مربي الطيور بأزمة الأنفلونزا أحكام القضاء تنحاز لصالح تقوية سلطات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

الحكم رفض دعوى التعويض لتضرر الجميع من الأوبئة

فى ظروف الأوبئة ..الدولة تتمتع بالمشروعية الاستثنائية عدم التقيد بالقوانين العادية حفاظا على النظام الصحي

إبان الأوبئة .. للدولة أن تحافظ على كيانها ودفع الخطر

لا صوت يعلو على مواجهة الكورونا، فى مصر وبجموع دول العالم.. من أدرك الخطر مبكرًا وعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، يسير بخطي إيجابية وثابتة علي طريق المواجهة الناجحة، وذات التداعيات السلبية الأٌقل، ومن تهاون وقلل من حجم الكارثة والجائحة، تشهد بلادة تداعيات أكثر سلبية، خاصة أن الكورونا دون علاج حاسم حتى الآن.





علاج الوعي





قد يري البعض العلاج فى الوعي، وتطبيق التعليمات والتوجيهات التي تصدر من الحكومات، والتى تعمل جميعًا من أجل سلامة وصحة مواطنيها، وهو الأمر الذي قد يراه الكثيرون فى الدولة المصرية من خلال قياداتها السياسية وحكومتها أيضا، التى تقدم نموذج مختلف عن حكومات سابقة لها، فى التعامل مع مثل هذه الأزمات والكوارث ووفق فلسفة تضع المواطن المصري وسلامته وصحته فى الأولوية، وهو أمر قد يكون غريب على الأجيال السابقة،ولكن ما يهم الجميع أنه يتحقق علي أرض الواقع، ويلمسه المواطنين من القيادة السياسية الحالية.





جهود مصرية





كثيرون يتحدثون عن الماضي وإشكالياته، ولكن ما يهم الكثيرون أيضا هو الحاضر وما يحدث به، وما يلمسه الكثيرون على أرض الواقع، وبالتالي يرى الجميع ما يتم من جهود من مختلف مؤسسات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية هذه الأزمة، وبدء انتشار تداعياتها، حيث كانت سلامة وصحة المواطنين العنوان الرئيسي والأسمى لكل خطوة تم اتخاذها، مع شفافية كاملة للتعامل، حيث إعادة المصريين من مدينة وهان الصينية، وتقديم كافة التسهيلات الصحية لهم على حساب الدولة المصرية.





من التأجيل للحظر





أعقب ذلك عدد من الخطوات التى تم تنفيذها علي أرض الواقع استهدفت فى النهاية المواطن وسلامته، بداية من تأجيل الدراسة حتى تطبيق حظر الانتقال، وما تم بينهما من ضوابط وجهود تستهدف فى النهاية الصحة والسلامة وعدم تفشي الفيروس بأي شكل من الأشكال التى حدثت في بعض الدول التى استهانت بالأمر، وبالتالي الإجراءات والتدابير يتم تنفيذها وفق خطة شاملة بمشاركة كافة المؤسسات برؤية ونظرة مختلفة عن أزمات سابقة، وهو أمر شهد له الخارج قبل الداخل، وأيضا النتائج التى يلمسها المواطن علي أرض الواقع.





الكورونا والأحكام القضائية





في ضوء هذه الجهود دائما ما يستدعي العقل القانون، والأحكام القضائية التى يُسطرها القضاء المصري بحروف من نور، خاصة ذات الصلة بمثل هذه الأزمات، ودور الدولة وأجهزتها الإدارية فى ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة، ومن ثم التساؤلات تدور حول ما يبذل من جهود وإجراءات من قبل الدولة المصرية فى أزمة الكورونا فى ضوء القانون والأحكام القضائية الصادرة.





أزمة أنفلونزا الطيور





بعام ٢٠١٥ ، قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في قضية مطالبة بالتعويض مقامة من أحد مربي الطيور الذين تم إعدام طيورهم أثناء وباء أنفلونزا الطيور، بأنه من حق الدولة وأجهزتها الإدارية فى ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة، التمتع بالإجراءات الاستثنائية “المشروعية الاستثنائية دون التقيد بالقوانين واللوائح العادية “المشروعية العادية”حفاظًا على النظام الصحى العام فى المجتمع ودرءًا للمخاطر.





مصر والمعايير الدولية لمواجهة الكوارث





الحكم تضمن أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى درجات المعايير الدولية التى قررتها الأمم المتحدة فى مؤتمرها العالمى الثالث المنعقد باليابان مارس 2015 للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 فى الدورة الرابعة والسبعين، وما قررته الأمانة العامة للأمم المتحدة فى قرارها 73/230 ببناء القدرة على مجابهتها.





الطابع الاجتماعي والمساهمة الفعالة





كما تضمن أيضا بأن مصر تتميز بالطابع الاجتماعى فى المساهمة الفعالة للتخفيف عن المواطنين كما يظهر فى هذه القضية، خاصة أن منظمة الصحة العالمية سبق وأعلنت اعتبار مرض أنفلونزا الطيور من الأمراض الجائحة الوبائية من قبل.





عدم التقيد بالنظم العادية





وأشارت المحكمة إلى أنه من حق الدولة فى ظل الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والأوبئة العامة أن تحافظ على كيان الدولة ودفع الخطر عنها ولها اتخاذ ما تراه دون التقيد بالنظم العادية السارية فى ظل الظروف العادية حماية لمصالح الدولة العليا، وذلك درءًا للخطر الناجم عن الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة العامة، فليس من المقبول أن تضحى الدولة بكيانها ضمانا لمبدأ المشروعية على حين أن ضياع الدولة يعنى ضياع كل ما هو قانونى بل وشيوع حالة الفوضى.





الأوبئة والمشروعية الاستثنائية



