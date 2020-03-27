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توك شو

صلاح حسب الله يكشف أسباب خروجه من الحزب الوطني.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:47 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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عادل نصار
كشف صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أسباب خروجه من الحزب الوطني الديمقراطي المُنحل.


وقال حسب الله، في حواره مع الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، :"تركت الحزب الوطني سنة 1999 ، وشعرت أن الحزب تحول من حزب سياسي لحزب رجال الأعمال".

وأكمل المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن "المسألة تحولت في ذلك الوقت إلى استشعاري أن الحزب تحول ولم يكن حزبا، وبعض الناس المستجدة في العمل السياسي تقلدت مناصب كبيرة على جيل كان أحق لخبرته".

وتابع أنه لا يوجد ما يعيب أن رجل أعمال يشارك في عمل سياسي، لكن يُشارك وفقا لقدراته وخبراته، مشيرا إلى أن تزاوج المال بالسلطة غير شرعي لأنهما لا بد أن يختلطا وسيكون له تأثير سلبي على الناس.

وفي السياق نفسه أشار المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إلى أن الراحل كمال الشاذلي كان صنايعي سياسة، وكان رجل ودودا وطيبا جدا، وكان يعرف متى يختلف أو يكون طيبا، متابعا أنه كان يستطيع أن يقوم بدور أمين التنظيم و كان لديه علاقات طيبة مع المعارضين والجميع، الأمر الذي أهله ليكون سياسيا بارعا.
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