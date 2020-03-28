حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج؛ بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.





وأرسلت النياية المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بها.





وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه، بلغت 450 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.





البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالا تجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.





بإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج ، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 450 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.





تم اقتياده لقسم شرطة روض الفرج ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال وورود تقرير المعمل الكميائى حول الأقراص المخدرة المضبوطة.



