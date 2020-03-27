AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

ارتدى البشر الكمامات فتنفس الكون.. كيف استفادت الأرض من فيروس كورونا؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:25 م
تأثيرات كورونا علي
تأثيرات كورونا علي الكرة الأرضية
Advertisements
محمود نوفل
رغم أعداد الوفيات المؤسفة والآثار السلبية على الاقتصاد العالمي من تفشي كورونا، فإن الأرقام الأولية تظهر تراجعا في انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة للطبيعة في الكوكب.

ففي الصين التي تعد المساهم الأكبر في التغير المناخي عالميا، تراجع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 25 في المئة الشهر الماضي بعد أن قامت الحكومة بإجراءات عزل مشددة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأدت إجراءات العزل أدت إلى إغلاق المصانع وتعطل قطاع النقل والمواصلات فضلا عن تراجع حركة الطيران العالمي بجانب تراجع استهلاك النفط، ليدعم ذلك تراجع انبعاثات الكربون الضارة.

لكن هل تفشي الوباء خارج الصين قد يؤدي إلى تراجع الانبعاثات الضارة؟

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورا جديدة يوم الجمعة تظهر تأثير إجراءات الإغلاق المتصلة بفيروس كورونا المستجد على جودة الهواء في أنحاء أوروبا.

واستخدم المعهد الملكي الهولندي لأحوال الطقس بيانات جمعها القمر الصناعي سنتينل 5 بي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لفحص مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين، الذي ينتج عن إحراق الوقود الاحفوري.

وتعد المحركات التي تعمل بالمحروقات من المصادر الرئيسية للتلوث المسبب لالتهاب المجاري الهوائية ولمشكلات في التنفس إذا زاد تركيزه بشكل كبير.

كما تظهر الخرائط أيضا تراجعا حادا في مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين في شمال إيطاليا ومدريد وباريس والمناطق شديدة الاكتظاظ في غرب ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتاريخيا، تظهر البيانات التاريخية نموا مستمرا وثابتا لانبعاثات الكربون منذ عام 1900 لتصل إلى مستويات قياسية العام الماضي.

لكن هذا النمو المطرد تخللته تراجعات مؤقتة بسبب أحداث اجتماعية واقتصادية، كالأزمات الاقتصادية والحروب والجائحات الوبائية.

فمثلا تسبب وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي يعد أسوأ وباء ضرب البشرية في التاريخ الحديث، في تراجع انبعاثات الكربون الضارة بنحو 400 مليون طن بين عامي 1918 و1919 .

وفي حين تسبب الكساد العظيم في انخفاض الانبعاثات الضارة بنحو 25 في المئة في الفترة بين 1929 و 1932.

وخلال الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام، تراجعت الانبعاثات بنحو 1.4 في المئة في الفترة بين 2008 و2009.

ومع ذلك، سرعان ما عادت الانبعاثات للارتفاع من جديد لتواصل نموها بدعم من التعافي الاقتصادي.

ويعني ذلك أن تأثير وباء كورونا في خفض الانبعاثات قد لا يكون مستداما، لاسيما مع تحرك الحكومات لتوفير محفزات اقتصادية كبيرة لعودة المصانع للعمل وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولدمان ساكس: تفشي فيروس كورونا سيلحق ضررا بالنمو في الصين وأمريكا

بي.بي: كورونا تؤثر سلبا على طلب النفط بنحو 0.5% في 2020

بالرغم من تفشي فيروس كورونا .. آلاف السائحين يتوافدون إلى المزارات السياحية بالصين

صور مذهلة.. ناسا تكشف مفاجأة سارة فعلها كورونا في الصين

بريطانيا تجمد ضريبة الكربون عند 18 جنيهًا للطن حتى أبريل 2022

أثر فيروس كورونا الإيجابي علينا وعلى أحفادنا .. شاهد

ترشيحاتنا

حجر منزلي.. ابن راغب علامة يلعب ضغط ويحمل والدته.. شاهد

الحجر الصحي: مصر من أقل الدول إصابة بـ كورونا لهذا السبب

زفاف الدي جي ياسر الحريري والأوكرانية داشا في حفل عائلي .. صور

قرارات مصيرية وصعبة.. الاتحاد الإنجليزي يصدم الجميع بشأن إلغاء الدوري

وزير التعليم : الثانوية العامة السنة الجاية هتكون مختلفة ومافيهاش دروس خصوصية

ما مصير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ؟ .. وكيل الازهر يجب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. هاني الناظر يعلن مفاجأة عن علاج كورونا

دراسة تحذر: فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأقنعة الجراحية لـ7 أيام

أجبرتها على الاختفاء.. 10 صور لـ كندة علوش مع ابنتها