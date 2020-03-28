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إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 28-3-2020

السبت 28/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم،السبت، 27-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 172.10 ريال سعودي بعد أن كان يسجل  171.41  ريال سعودي

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (196.68ريال سعودي) أي ما يعادل (52.37دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (180.29ريال سعودي) أي ما يعادل (48,00دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (172.10ريال سعودي) أي ما يعادل (45.82دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.51 ريال سعودي) أي ما يعادل (39.28دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (114.73  ريال سعودي) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.34  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.18 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,117  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,377  ريال سعودي) أي ما يعادل (366.57دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (196,680  ريال سعودي) أي ما يعادل (52,367دولار أمريكي)
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