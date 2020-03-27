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رياضة

زوجة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي تؤكد تحسن حالته الصحية

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:11 م
محمد مجدي
محمد مجدي
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حسام الحارتي
أكدت زوجة محمد مجدي، مدافع الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي، أن حالته تحسنت كثيرًا بعد دخوله الحجر الصحي اليوم الجمعة.

وكان مجدي قد دخل إلى الحجر الصحي اليوم بأحد مستشفيات الإسماعيلية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف زوجة مدافع الإسماعيلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" درجة حرارته استقرت وانخفضت كثيرًا مقارنة بحالته في الصباح".

وعن تسبب الجراحة التي أجراها في الرأس في ارتفاع درجة حرارته قالت:" لم يقم بجراحة بالمعنى الدقيق، ولكن حالته تحسنت وفي انتظار نتيجة التحاليل".
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