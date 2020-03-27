زوجة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي تؤكد تحسن حالته الصحية

أكدت زوجة محمد مجدي، مدافع الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي، أن حالته تحسنت كثيرًا بعد دخوله الحجر الصحي اليوم الجمعة.





وكان مجدي قد دخل إلى الحجر الصحي اليوم بأحد مستشفيات الإسماعيلية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا.





وأضاف زوجة مدافع الإسماعيلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" درجة حرارته استقرت وانخفضت كثيرًا مقارنة بحالته في الصباح".



