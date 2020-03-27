صلاح حسب الله: القضية 250 أمن دولة صندوق أسود والبرلمان تصدى لها

أكد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن البرلمان الحالي الأقوى في تاريخ مصر بحجم الإنتاج الخاص به، مشيرا إلى أنه ولد في ظروف صعبة أمنية واقتصادية وسياسية.









وأوضح حسب الله، في حواره مع الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن القضية 250 أمن دولة صندوق أسود والبرلمان تصدى لها، مستدركا أن هناك أسماء فيها تدعي الوطنية.





وفي السياق نفسه أشار المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إلى أن الدكتور كمال الشاذلي كان صنايعي سياسة، وكان رجلا ودودا وطيبا جدا، وكان يعرف متى يختلف أو يكون طيبا، متابعا أنه كان يستطيع أن يقوم بدور أمين التنظيم.





وأكمل أن الدكتور كمال الشاذلي كان لديه علاقات طيبة مع المعارضين والجميع، الأمر الذي أهله ليكون سياسيا بارعا.