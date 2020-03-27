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رياضة

الأهلي يبدأ أولى خطوات شراء رمضان صبحي نهائيًا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم

بدأت إدارة الأهلي أولي خطوات شراء بطاقة رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد.


واستمع الخطيب لوجهة نظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني بعد تقديمه لتقرير واف عن احتياجات الموسم المقبل ورغبته في الإبقاء علي رمضان صبحي مرة أخري بجانب قرار لجنة التخطيط التي أبدت نفس الموقف، لذا كانت البداية بمعرفة متطلبات هيدرسفيلد.


وكشفت مصادر أن اللاعب هو كلمة السر في إمكانية الضغط علي هيدرسفيلد الإنجليزي لتخفيض المبلغ وتقسيطه علي دفعات إذا ما ابدي رغبة في البقاء داخل الجدران الحمراء خاصة ان تعاقده مع الفريق الإنجليزي يتبقي فيه موسم واحد وما يطلبه الأخير ليس منطقيًا.


وقالت المصادر ان الأمور في الدوريات الأوروبية غير واضحة خلال الموسم المقبل فيما يخص تفشي فيروس كورونا وسط الأجواء الباردة هناك وهو ما قد يغير وجهة نظر رمضان صبحي.

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