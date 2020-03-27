كأنك يابو زيد ما غزيت | بعد مظاهرة كورونا .. الإسكندرانية يجتمعون للنزهة بالشاطئ

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم رصد تجمعات عدد من المواطنين على شواطئ الإسكندرية؛ مرددا:" الأعداد كانت كبيرة جدا كأننا في فصل الصيف .. الناس جاية بالعربيات والأكل والشرب والكراسي وقاعدين في تجمعات بشكل مخيف".









وأضاف خلال استضافته على فضائية " سي بي سي إكسترا"، : "كله بيستغل الحظر ويقعد على الكورنيش قبل انتهاء الحظر .. وده مينفعش خوفا من انتشار فيروس كورونا"؛ موضحا أنه أول وثاني يوم الحظر كان فيه التزام تام به ..ولكن التجمعات على الشاطئ مرفوضة ".









وأشار المحافظ إلى أن قراره يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.