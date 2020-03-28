حبس عاطل لاتجاره في الهيروين بـ 15 مايو

قررت نيابة 15 مايو حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين.





كما أمرت النيابة بإرسال المادة المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها.





البداية ورود معلومات لمباحث قسم شرطة ١٥ مايو؛ بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 تذكرة هيروين، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملي.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.