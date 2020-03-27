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مرأة

بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نادين نسيب، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت الفنانة نادين نسيب، بالبيجاما وبدون ماكياج للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل.

وعلقت على الصورة قائلة:"ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما 🤷🏻‍♀️🥰 ما كان الي قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك و بفتخر فيكي و مبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير و صحة وسعادة وفرح وبتمنالك احلى أيام و يبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس ".
بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل
بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل
بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل
بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل
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بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل

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