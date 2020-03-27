صلاح حسب الله: الدولة تقوم بإجراءات مبكرة في أزمة فيروس كورونا

أكد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن مصر تدير أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت على قدر الحدث الكبير والعالمي.









وأوضح حسب الله، في حواره مع الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات مبكرة في أزمة فيروس كورونا، موجها حديثة للمصريين، قائلا :"على المصريين التعامل بجدية".













وفي السياق نفسه أشار المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إلى أن الدكتور كمال الشاذلي كان صنيعي سياسة، وكان رجلا ودودا وطيبا جدا، وكان يعرف متى يختلف أو يكون طيبا، متابعا أنه كان يستطيع أن يقوم بدور أمين التنظيم.





وأكمل أن الدكتور كمال الشاذلي كان لديه علاقات طيبة مع المعارضين والجميع، الأمر الذي أهله ليكون سياسيا بارعا.



