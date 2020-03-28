AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحلال وتجميل..أسوان تتحدى مشكلات المياه والصرف بمشروعات ضخمة

السبت 28/مارس/2020 - 04:01 ص
مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تكاتف الجهود والتعاون المتواصل والمشترك بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى محافظة أسوان يعتبر هو الأسلوب الجديد الذي تنتهجه المحافظة لوضع الحلول السريعة والعاجلة لحل المشاكل والتحديات المختلفة المتراكمة منذ سنوات ومن أبرزها مشاكل البنية التحتية.

وفى هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " الجهود المبذولة في هذا الاتجاه حيث أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي ببركة الدماس وروافع الرصف بالكورنيش الجديد والمحكمة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بقطاعات البنية التحتية بالتنسيق المسبق عند القيام بأى أعمال ليعقب ذلك تنفيذ عمليات الرصف والتطوير والتجميل حيث أنه لن يسمح بالحفر فى مسار هذه المشروعات لمدة 5 سنوات على الأقل.

وشدد أشرف عطية على ضرورة إنجاز هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن مع الإخطار المسبق للمواطنين بأى أعمال يتم تنفيذها ويترتب عليها انقطاع للمياه أو الكهرباء لتحقيق المصداقية والشفافية الكاملة.

وقال محافظ أسوان إن الشركة تقوم أيضًا بإحلال وتجديد خطوط الطرد التابعة لمحطات رفع الصرف بالعقاد والصداقة الجديدة وسعد زغلول بالسوق السياحى ، بالإضافة إلى خط الطرد الرئيسى لمحطة رفع الصرف الصحى رقم 13 بالشلال.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيتوازى مع قيام الشركة بإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة بطريق السادات بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تنفيذ هذه المشروعات بالتوازى فى وقت واحد. 


واقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 12 سنة.. رفع فروق التكلفة المالية لـ حاجزي وحدات سكنية بأسوان

65 مليون جنيه لإحلال وتجديد الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو في جمصة

تنفيذي أسوان: تحذيرات هامة من المحافظ للمسئولين وإجراءات رادعة للمقصرين .. التنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية لتكثيف حملات إزالة التعديات والإخلاء الإداري.. فيديو وصور

بتكلفة 30 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات ومحطات المياه بـ 9 نجوع بأسوان.. فيديو وصور

محافظ أسوان: خطة لتجديد وإحلال شبكات الشرب والصرف الصحي.. فيديو وصور

محافظ أسوان يلتقى وفدا من ممثلى قرية غرب سهيل ويستمع لمطالبهم.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

كارثة.. زحام كبير على شواطئ الاسكندرية والسخنة.. ونشطاء: عاوزينا نبقى زي إيطاليا

الصحة: 116 حالة شفاء من كورونا حتى اليوم

وزيرة الصحة تحذر المصريين من الأسبوع السابع لـ فيروس كورونا .. شاهد

ليس الخفاش وحده.. النمل الحرشفي متهم آخر بالتسبب في ظهور فيروس كورونا

كورونا يجبر الملكة إليزابيث على كسر تقليد متبع منذ 272 عاما

لمدة أسبوعين.. تطبيق حظر كلي في تلك المناطق السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تستخدم فيروس كورونا لتهديد ضابط والهروب من الشرطة

بملابس أنيقة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار

ليس الخفاش وحده.. النمل الحرشفي متهم آخر بالتسبب في ظهور فيروس كورونا