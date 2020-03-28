إحلال وتجميل..أسوان تتحدى مشكلات المياه والصرف بمشروعات ضخمة

تكاتف الجهود والتعاون المتواصل والمشترك بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى محافظة أسوان يعتبر هو الأسلوب الجديد الذي تنتهجه المحافظة لوضع الحلول السريعة والعاجلة لحل المشاكل والتحديات المختلفة المتراكمة منذ سنوات ومن أبرزها مشاكل البنية التحتية.





وفى هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " الجهود المبذولة في هذا الاتجاه حيث أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي ببركة الدماس وروافع الرصف بالكورنيش الجديد والمحكمة.





وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بقطاعات البنية التحتية بالتنسيق المسبق عند القيام بأى أعمال ليعقب ذلك تنفيذ عمليات الرصف والتطوير والتجميل حيث أنه لن يسمح بالحفر فى مسار هذه المشروعات لمدة 5 سنوات على الأقل.

وشدد أشرف عطية على ضرورة إنجاز هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن مع الإخطار المسبق للمواطنين بأى أعمال يتم تنفيذها ويترتب عليها انقطاع للمياه أو الكهرباء لتحقيق المصداقية والشفافية الكاملة.





وقال محافظ أسوان إن الشركة تقوم أيضًا بإحلال وتجديد خطوط الطرد التابعة لمحطات رفع الصرف بالعقاد والصداقة الجديدة وسعد زغلول بالسوق السياحى ، بالإضافة إلى خط الطرد الرئيسى لمحطة رفع الصرف الصحى رقم 13 بالشلال.







ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيتوازى مع قيام الشركة بإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة بطريق السادات بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تنفيذ هذه المشروعات بالتوازى فى وقت واحد.









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