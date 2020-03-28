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حوادث

الهتاف بإسقاط وزارة.. النقض توضح مشروعية هذه الحالة

السبت 28/مارس/2020 - 04:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مشروعية الهتاف بإسقاط الوزارة بألفاظ مثل الخيانة. 

جاء في حيثيات الحكم أن الهتاف علنًا بمثل عبارة " لتسقط الوزارة الخائنة " هو إهانة لهيئة نظامية يحمل في ذاته سوء النية و يستوجب العقاب بمقتضى المادة ١٦٠ عقوبات . و لا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسى مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة و أنها بذلك لا تكون محلًا للعقاب فإن العرف لم يمح مدلول " السقوط " و لا مدلول " الخيانة ". بل لا زال اللفظان على معناهما الوضعى يخدشان الإحساس و شعور الكرامة . لا يعد الهتاف علنًا ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأى . و لا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذى يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة . و إنما هو سب مجرد و واجب العقاب عليه .

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