الهتاف بإسقاط وزارة.. النقض توضح مشروعية هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مشروعية الهتاف بإسقاط الوزارة بألفاظ مثل الخيانة.





جاء في حيثيات الحكم أن الهتاف علنًا بمثل عبارة " لتسقط الوزارة الخائنة " هو إهانة لهيئة نظامية يحمل في ذاته سوء النية و يستوجب العقاب بمقتضى المادة ١٦٠ عقوبات . و لا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسى مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة و أنها بذلك لا تكون محلًا للعقاب فإن العرف لم يمح مدلول " السقوط " و لا مدلول " الخيانة ". بل لا زال اللفظان على معناهما الوضعى يخدشان الإحساس و شعور الكرامة . لا يعد الهتاف علنًا ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأى . و لا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذى يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة . و إنما هو سب مجرد و واجب العقاب عليه .



