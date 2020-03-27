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مرأة

لإنقاص الوزن.. تناول البيض بهذه الطريقة

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:11 م
لإنقاص الوزن.. تناول
لإنقاص الوزن.. تناول البيض بهذه الطريقة
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اسماء محمد
يحتار أصحاب الوزن الزائد في كيفية اختيار اطعمة متنوعة ومختلفة تساعد في انقاص الوزن، خاصة أن قائمة الممنوعات في الريجيم عادة تكون كبيرة.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة أن الأشخاص الذين تناولوا بيضتين على الإفطار فقدوا جزءا كبيرا من أوزانهم، خاصة إذا امتنعوا عن تناول الخبز.
وذكر موقع " msn" أن البيض يحتوى على كمية وفيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامينات ب واليود ، ولاحتوائه فإنه يساعد على الحفاظ على الحيوية والنشاط  لفترة طويلة.

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