عبد الرازق توفيق يكتب: الإخوان أشد رجسا من الشيطان.. اقرأ نص المقال

قال الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق ، رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، إن العالم كله فى حالة خشوع وتقرب إلى اللَّه، وتوقف عن الإجرام والمعصية والتقرب إلىه.. إلا الإخوان المجرمىن فقط، ليسوا بشرًا على كوكب الأرض.. حتى إننا لا يمكن أن نصنفهم كطُغاة أو حىوانات مفترسة أو قلوب متحجرة.. فالزرع ينبت من قلب الصخر، لكن الإخوان أشد فتكًا وانحطاطًا من المجرمين والطغاة والملحدين، بل أشد رجسًا من الشيطان.

وأضاف عبد الرازق فى مقاله « من آن لآخر» تحت عنوان « الجماعة التى خانت وقتلت وحرقت وفَجَّرت .. تدعو وتُكَبِّر !!! الشيطان يتعلم من الإخوان » أن كل أشرار العالم توقفوا أمام كوارث فيروس كورونا.. وغيروا سلوكياتهم.. وتجمعوا معًا لمساندة شعوبهم. وإنقاذ دولهم.. فالأمر يتعلق بقضية وجود وحياة.. وطوفان يهدد الجميع.. لكن الإخوان الملاعين لم تأخذهم رحمة ولا شفقة.. ولا مجرد توقف عن إجرامهم وخيانتهم.. فانطلقوا يعيثون فى الأرض كذبًا وتشكيكًا وتشويهًا وقلبًا للحقائق. ونشرًا للشائعات.. وبئرًا للشر والأمراض.. وإطلاقًا للدعوات الخبيثة والسرطانية.









وجاء نص المقال كالتالى: « قالوا إن المافيا فى إيطاليا تتبرع من أجل مواجهة فيروس «كورونا».. والكون كله يتسابق إلى فعل الخير، وبذل الجهود والدعم والمساعدة، ويقْبِل البشر على التضرع والدعاء إلى اللَّه عز وجل لإنقاذ الجميع من خطر كورونا اللعين، وأن يزيح عنهم شر الوباء.. والعلماء أيضًا يسابقون الزمن من أجل التوصل إلى لقاح يقى من المرض أو علاج ناجع يبعث فى قلوب الناس الطمأنينة والسكينة والأمن.





العالم كله فى حالة ذعر وخوف.. يتوقف المجرمون والعُصاة والزُناة، حتى الكَفَرَة والملحدون، وناكرو الأديان.. الجميع يرفع يده إلى السماء بشكل تلقائى استجابة للفطرة التى فطر اللَّه الناس عليها بأن للكون إلهًا رحمنًا رحيمًا.





العالم أيضًا كله فى حالة خشوع وتقرب إلى اللَّه، وتوقف عن الإجرام والمعصية والتقرب إلىه.. إلا الإخوان المجرمىن فقط، ليسوا بشرًا على كوكب الأرض.. حتى إننا لا يمكن أن نصنفهم كطُغاة أو حىوانات مفترسة أو قلوب متحجرة.. فالزرع ينبت من قلب الصخر، لكن الإخوان أشد فتكًا وانحطاطًا من المجرمين والطغاة والملحدين، بل أشد رجسًا من الشيطان.. فأبناء إبليس يمكن أن تطردهم وتوقفهم بآىات مقدسات، أو بالذكر الحكيم، أو شعائر الأديان.. أو طهارة المكان.. لكن الإخوان الملاعين فاقوا كل تصورات وخيالات البشر فى نواميس الإجرام وأفعال الشيطان.. إنهم الجنس الملعون منزوع القلب والضمير.. الإحساس والأخلاق.. الشرف والنخوة.





نعم المافيا تتبرع.. والشياطين تتضرع.. والطُغاة يبتهلون.. والمجرمون يتوبون، والملحدون يعودون إلى ربهم.. لكن الإخوان أشد الناس حقارة.. انحطاطهم وشرهم فاق شر الشيطان بسنوات ضوئية، إبليس ىتعلم منهم. وهو تلميذ نجيب فى مدرسة الجماعة «الفيروسية».





كل أشرار العالم توقفوا أمام كوارث فيروس كورونا.. وغيروا سلوكياتهم.. وتجمعوا معًا لمساندة شعوبهم. وإنقاذ دولهم.. فالأمر يتعلق بقضية وجود وحياة.. وطوفان يهدد الجميع.. لكن الإخوان الملاعين لم تأخذهم رحمة ولا شفقة.. ولا مجرد توقف عن إجرامهم وخيانتهم.. فانطلقوا يعيثون فى الأرض كذبًا وتشكيكًا وتشويهًا وقلبًا للحقائق. ونشرًا للشائعات.. وبئرًا للشر والأمراض.. وإطلاقًا للدعوات الخبيثة والسرطانية.





تفرغوا لمصر بكل طاقات الشر.. يحاولون نشر المرض اللعين فى ربوعها.. فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ فجر الإنسانية.. فالإخوان أطلقوا دعواتهم تحريضًا للمصابين والمرضى منهم بفيروس «كورونا» لنقل العدوى إلى الشعب المصرى وضباطه وجنوده فى الوقت الذى يصطف فيه العالم لوقف انتشار الفىروس.





عقيدة الإخوان الفاسدة.. وأهدافهم الحقيرة، ولا أجد فى اللغة العربية ولا غيرها من لغات العالم وصفًا وتوصيفًا لشر الإخوان الملاعين.. لم يشهد تاريخهم يومًا انحازوا فيه للوطن.. أو عملوا لمصلحة الشعب.. تاريخهم حافل بالمؤامرات والتآمر على مصر وشعبها.. لا عهد لهم ولا إىمان عندهم، 82 عامًا من الخىانة والعمالة والتحالف مع أعداء مصر.. واستهداف جىشها وشرطتها ومؤسساتها.





حالة شاذة من الإنكار الإخوانى لكل إنجازات ونجاحات الدولة المصرية فى الـ6 سنوات ولم يتوقف الأمر عند الإنكار والتشويه، بل شنُّوا حملات لا تتوقف من الأكاذيب والشائعات على مدار الساعة وقبلها استهدفوا بالإرهاب حىاة المصريين وأرواحهم ومساجدهم وكنائسهم، شعارهم: تزول مصر.. وتبقى الجماعة الإرهابية.. فهل بعد جحود وخيانة الإخوان ىمكن أن يصدق أو يثق أحد فى جماعة كفرت بكل ما هو إنسانى وآدمى.





لك أن تتخيل المشهد والصورة الحقيرة التى يحاول الإخوان رسمها.. يطلقون دعوات للتكبير والدعاء الجماعى من خلال الاحتشاد.. فى الوقت الذى يصرخ فيه العالم دولًا وقيادات وحكومات وأجهزة أمنية وطبية فى مناشدة الشعوب بالبقاء فى البيوت والمنازل وعدم الخروج منعًا لانتشار المرض وتفشيه بين الناس وعدم انتقال العدوى، ووصل الأمر إلى فرض عقوبات باهظة أو إنزال العقاب بالمتجاوزين.. يدعو الإخوان المجرمون بالنزول والاحتشاد بهدف مزيد من نشر العدوى بين المصريين.. وتفشى الوباء فى بلادنا.. والسؤال: هل هؤلاء بشر.. هل نعتبرهم من بنى آدم.. هل لهم علاقة بالإنسانية.. هل ىمكن لأحد أن يسير فى ركابهم.. ويسمع كلامهم؟





يمضى الإخوان فى القطيع، لا يعبأون بعقل، ولا يحكمهم منطق.. أعضاء الجماعة تعرضوا لعملية نزع عقل.. وتغييب وتحذير.. يسيرون كالخرفان.. ينعقون بشعارات الجماعة التى فاقت وساوس الشيطان دون أدنى تفكير.





تفرغ المخنث معتز مطر والأراجوز محمد ناصر.. والغبى أحمد سمير لتشويه مصر وإجراءاتها الوقائية وإطلاق العنان للأكاذيب والشائعات وافتكاس أرقام من وحى خيالهم المريض، تساندهم وتدعم أكاذيبهم قتلة الجزيرة التى تتحدث بلسان الشيطان الصهيونى والجارديان البريطانية.

الغريب على عقول البشر الطبيعية أن يترك إعلام الإخوان المريض تركيا التى يعيشون فىها.. ولا يتحدثون عن تفشى المرضى فيها، وقد تجاوز 3600 حالة مصابة بالمرض ولا ىذكر ولا يجرؤ أن يتناول انتقادات منظمة العفو الدولية حول لا إنسانية قطر فى التعامل مع ما يقرب من 450 حالة من العمالة الأجنبية المصابة بكورونا فى قطر.





لا يشفع لمصر عند إعلام الإخوان المرىض بالحقد والغل والمصاب بفىروس الخيانة والكذب نجاحات وإنجازات وتفوق القاهرة قيادة وحكومة وشعبًا فى إدارة أزماتها وآخرها فيروس «كورونا».. ولن يكون الحديث على لسانى، بل من فم جون جيبور، ممثل منظمة الصحة العالمىة فى مصر.. وهى المنظمة المسئولة عن الأرقام والإحصائيات وتوصيف الحالة فى كل بلد وتابع عبر مندوبيها فى دول العالم حيث أكد الآتى:

أولًا: الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى مصر هى أعظم إجراءات على مستوى العالم.

ثانيًا: كل السيناريوهات فى الحسبان من الأقل إلى الأعلى موضوعة فى مصر.. والدولة جاهزة لكل الاحتمالات.. وأنها فى السيناريو الثانى من 6 سيناريوهات وهى جاهزة لكل الاحتمالات.

ثالثًا: هناك خبراء دوليون فى مصر بجميع المناطق يتابعون الإجراءات المصرىة يومًا بيوم، وهم من يقيمون الوضع فى مصر وأنه الأعظم على مستوى العالم من حيث الإمكانيات والجاهزية والمتابعة والشفافية.

رابعًا: مصر حققت أعلى نسبة نجاح فى علاج الحالات فى العالم.

خامسًا: إن كل مزاعم الجارديان البريطانية التى زعمت عدم وجود شفافية فى مصر، وأن هناك على الأقل 20 ألف مصاب والدولة المصرية لا تعلن عنها.. أجاب جونى جيبور، منسق منظمة الصحة العالمية وهو من أهل الاختصاص والعلم والمسئولية أن وجود 20 ألف حالة لابد أن يصاحبه وجود حوالى 600 حالة على أجهزة التنفس الصناعى فى نفس التوقيت.. وهذا غير موجود بمصر.

سادسًا: مصر من أول أربع دول فى العالم تسلمت أجهزة كواشف الفيروس وذلك ثقة فى نظامها الصحى.

سابعًا: مصر من المشاركين عالميًا فى تجارب إنتاج المصل.. وأن مصر بلد عظيم.

هذا الكلام لم يخرج على لسان مصر أو أحد المسئولين فيها.. ولم تنطق به وزيرة الصحة المصرية.. بل هو تقيم موضوعى.. وكلام محايد وعلمى لممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر.





هل يخجل الإخوان.. ونتحرون بعد كل هذه الشهادات.. أبدًا.. لأنهم ليسوا من جنس البشر.. بل مخلوقات منزوع منها الإحساس أو الضمىر.. أطلقوا خرفانهم يفبركون الفيديوهات للإيحاء بأن مصر فيها مشكلة كبيرة.. وأن هناك أطباء قاموا هم بصنع الفيديوهات لخداع وتشكيك وتخويف المصريين.





عندما تستمع لأبواق الإخوان. وتحرىضاتهم وتعليقاتهم لقطيع الجماعة.. وأكاذىبهم وشائعاتهم، تشعر بحالة من الغثىان والرغبة فى التقيؤ كأنك أمام ساقطة أو داعرة لا تعرف الخجل.. فالقوادة الإعلامية الإخوانية تجاوزت كل الخطوط حتى مجرد الموضوعية والحبادية.. لكنهم مع الإنكار أضافوا قاذوراتهم وعفنهم من الزعم والادعاء والكذب والفبركة والاجتزاء فى تجسيد حقيقى للمعنى الأصلى للانحطاط الأخلاقى الذى يوجد فى دماء الإخوان.





البجاحة وصلت إلى ذروتها فى الجماعة الإرهابية المعادية للإنسانية والشرف، تواصل كراهيتها وحقدها للجيش المصرى وأبطاله لأنه هو الذى ىقف حائط صد صلب أمام محاولاتهم فى تدمير الوطن والنيل من المصريين.





الجماعة الإرهابية تعرف وتعلم علم اليقين أنها أساس ما يحدث فى سيناء.. وأنها مَن جلبت كل أباطرة الإرهاب فيها.. وتتلقى الدعم والمال من دول معادية وأجهزة مخابرات دولية لنشر الفوضى والإرهاب فى سيناء، ولنرجع إلى كلام الإرهابى محمد البلتاجى حينما كان يتحدث وهو يمسك «ريموت» الإرهاب فى سيناء ويرهن إيقاف الإرهاب بعودة المقبور محمد مرسى رئيسهم المعزول، وأىضًا ما فعله محمد مرسى.





كل الخيانة التى ارتكبها الإخوان فى سيناء من صناعة وقتل وحشد لكل التنظيمات والجماعة والميليشيات والحركات الإرهابية فى دول الجوار كانت بموافقة إخوانية وتوقيع الجماعة على وثيقة بيع سيناء للكيان الصهيونى.





يتحدث الإخوان الملاعين كطبيعة القوادىن ويعتبرون الإرهابيين. مواطنين سيناوية، وأهل سيناء الشرفاء لا ىعرفون إلا الوطنية والعطاء والفداء لوطنهم.. وتسعى الجماعة الإرهابية إلى محاولة تشويه أبطالنا من خير أجناد الأرض، أبطال ورجال الجيش المصرى العظيم.





المصريون يتوقعون أى شىء من الإخوان، فليس بعد خيانة الجماعة الإرهابية للوطن ذنب، لكن رُبَّ ضارة نافعة.. علينا جميعًا أن نستأصل الإخوان من الجذور.. لا تأخذنا بهم رحمة.. لأنهم مثل الأفاعى التى إذا سلمت أو آمنت لها أصابتك بلدغة الموت.





الإخوان أهم وأخطر «فيروسات» الأرض، وأحقر الطفيليات.. ولىتأكد المصريون أن الجماعة يستحيل بل درب من دروب الخىال أن تعمل لصالحهم.. فالجماعة التى خانت وقتلت وحرقت وفجرت وانتهكت حُرمات المساجد والكنائس، ولم تأخذها رحمة بالطفل والكبير والمرأة أو الرجل.. تطل علينا لتكذب وتدَّعى الخوف على مصر وشعبها.. هل يمكن أن يصدقهم عقل.





عرف المصريون الإخوان وكشفوهم.. يتمنون كل شرور الدنيا لمصر.. يحاولون إسقاط الدول واستهداف الجيش وأبطاله والإضرار