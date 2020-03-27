الأوقاف تكشف عدد المخالفات المرصودة اليوم بالمساجد.. فيديو

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن اليوم كان أول يوم جمعة يمر على مصر بدون خطبة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد.





وأضاف الشيخ جابر طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن عزائنا الوحيد في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد هو أن نتمسك بحبل الله جميعا وندعو اللع عز وجل أن يرفع عنا الغمة.





وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه يحيي جماهير الشعب المصري التي استجابت للحظر وتعليق الصلاة وخطبة الجمعة بالمساجد.





وأوضح الشيخ جابر طايع، أن كان اليوم هناك ٦ مخالفات ممن خالفوا قرار تعليق الصلاة بالمساجد ومن أبرز تلك المخالفات كان لأستاذ جامعي بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف خالف القرار وألقي خطبة الجمعة في الشارع جامعا عددا من المواطنين حوله ضاربا لقرار الدولة عرض الحائط.





وأشار إلي أن، وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وهيئة كبار علماء الازهر هم من قالوا يجوز الغاء صلاة الجمعة وإلقاء الخطبة في المساجد تخوفا من انتشار وباء فيروس كورونا.