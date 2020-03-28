للوقاية من فيروس كورونا: حملات مكثفة لتطهير المنشآت الحكومية بالبحيرة.. شاهد

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير ورش كافة المنشآت الحكومية والمساجد والكنائس والميادين والشوارع فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وذلك باستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





وبدأت أعمال التعقيم والتطهير اليوم الجمعة فى اللحظات الأولى لفرض حظر التجول من خلال حملتين تطهير بمعدات واطقم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع الطب البيطرى وإدارة البيئة .





اقرأ أيضًا:





وانطلقت الحملة الأولى من منطقة الكورنيش خلف مجمع الكليات وتم خلالها تطهير شارع الكورنيش والساحة الداخلية لمستشفى الصدر ومدخل المستشفى والمنطقة السكنية ومساكن مضرب الارز وصولا إلى شارع الجمهورية بتوفير معدات رش وتطهير محمولة وسيارة فنطاس كبيرة لتزويد الاطقم بالمواد المطهرة باستمرار





وجاءت الحملة الثانية بمنطقة أبو الريش بدمنهور حيث قامت الوحدة المحلية برفع تراكمات الاتربة من الشوارع من خلال وحدات الكنس المطورة قبل اعمال التعقيم التى شملت شارع وميدان ومسجد ابو الريش والشوارع الخلفية والمحيطة بها وميدان موقف النقل ومنطقة الكورنيش وشارع الجيش وأمام مديرية الأمن الجديدة.





وكانت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة البحيرة، قد شهدت هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساء أمس الخميس لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، ليستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح الأحد.





اقرأ أيضًا :





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، قد أعلن عن عدد من القرارات في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا ومن بينها فرض حظر التجوال الذى بدأ من اليوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.





وشملت قرارات رئيس الوزراء التى تم تفعيلها منذ يوم الأربعاء الماضي فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





-غلق كافة محال التجارية من الخامسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا وغلق كامل يومى الجمعة والسبت.. ولا يسرى القرار على المخابز سوبر ماركت خارج المولات.

-غلق كامل للمقاهى والكافيهات والمطاعم ويقتصر خدمة التوصيل للمنازل.

-غلق كل النوادى الكبيرة والشعبية ومراكز الشباب لمدة 15 يومًا.



