إصابة مايك كيلي عضو الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا

أكدت وسائل إعلامية، إصابة عضو مجلس النواب الأمريكي ، مايك كيلي ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلن الجمهوري "كيلي" ، إصابته بالفيروس، وقال مكتبه "إنه بدأ يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ذهب عضو الكونجرس إلى موقع اختبار بأحد المستشفيات".





وأثبتت نتائج الفحص ، إصابة "كيلي" صاحب الـ71 عاما بفيروس كورونا.





ويعد "كيلي" خامس مُشَرِّع في الكونجرس ، أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.





وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من آثار تفشي فيروس كورونا.



