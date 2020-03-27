إصابة مايك كيلي عضو الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا

أكدت وسائل إعلامية، إصابة عضو مجلس النواب الأمريكي، مايك كيلي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأعلن الجمهوري "كيلي"، إصابته بالفيروس، وقال مكتبه "إنه بدأ يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ذهب عضو الكونجرس إلى موقع اختبار بأحد المستشفيات".
وأثبتت نتائج الفحص، إصابة "كيلي" صاحب الـ71 عاما بفيروس كورونا.
ويعد "كيلي" خامس مُشَرِّع في الكونجرس، أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من آثار تفشي فيروس كورونا.
ووافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.