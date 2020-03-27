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رياضة

أخبار الأهلي.. انفراجة في أزمة فتحي.. وفايلر يرفض نجم بيراميدز

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التي تتعلق بالنادي الأهلي منها:

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ويحاول بعض الوكلاء فرض اللاعب علي مسئولي القلعة الحمراء بحجة أن هناك مفاوضات بيضاء لضمه.

أجري محمود الخطيب "بيبو" رئيس النادي الأهلي مكالمة هاتفية مع أحمد فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم لحسم التجديد العقد لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه.

كشف السويسري ديفيد سيزا المدرب العام لفريق الأهلي عن موقف رفقة مواطنه رينيه فايلر من التجديد للقلعة الحمراء، وفرص الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

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