نصاب في زمن الكورونا .. ممرض يخدع المواطنين بالكمامات المضروبة وهذه هي حيلته.. فيديو

استغل عمله كممرض بأحد المستشفيات بدمياط ،وقام باستئجار عنبر بأحد العقارات القريبة من أحد المستشفيات، واستقدم عددا من السيدات لحاجتهن للعمل للحصول على قوت يومهن، وقام بإنشاء مصنع بير سلم لتصنيع الكمامات المضروبة،مستغلا الأزمة التى تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وحاجة المواطنين لاستخدام الكمامات للوقاية من عدوى الفيروس ووجود عجز للمستلزمات الطبية بالمستشفيات.





البداية عند ورود معلومات للواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط ،تفيد بقيام ممرض باستئجار عنبر بأحد العقارات السكنية أمام مستشفى التخصصي بمدينة دمياط ويقوم بتصنيع الماسكات الطبية الغير مطابقة للمواصفات.





على الفور انتقل الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين بدمياط، والقوة المرافقة له وتمكنت من ضبط 6 آلاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و 3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات كرتونة كبيرة فارغة معدة للتعبئة. آلافو500



