مش لازم تنزل من البيت.. استخراج تصاريح العمل من الإنترنت.. فيديو

نشرت وزارة الداخلية تنويهات لـ توضيح كيفية حصول المواطنين على تصاريح العمل عبر بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات المحمولة.





وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون على موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت، خدمات تصاريح العمل والتى تمكن من تجديد التصريح أو استخراج بدل فاقد أو بدل تالف، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل.





كان ذلك فى إطار التسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الأمنية، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للقضاء على فيروس كورونا.



