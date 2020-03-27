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رياضة

أخبار الرياضة.. كورونا يضرب الدوري المصري.. واتجاه لإلغاء الـ بريميرليج

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي


أعلن محمد مجدي مدافع فريق النادي الإسماعيلي، دخوله الحجر الصحي لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل بعد الاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



كشف أحمد دويدار مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن صفقة القرن الحقيقية التى أبرمها النادى من وجهة نظره خلال السنوات الخمس الأخيرة.



طالب الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، بإلغاء دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ردًا على مطالب بعض أندية الدوري الإنجليزي بإلغاء الموسم الحالي.



أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأصغر زوكو، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.



أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، أنهما بصدد اتخاذ قرارات مصيرية وصعبة بخصوص المسابقات هذا الموسم.



كشفت تقارير مغربية، عن موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي والأهلي ضد الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .


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