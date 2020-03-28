بسبب كورونا.. عريس يخسر ليلة دخلته في بني سويف

تفقد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف في جولة، مساء اليوم، بمركز ومدينة الواسطى إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا .
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وخلال جولته بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى تلاحظ إقامة فرح بالقرية وتبين أنه ليلة الدخلة ، وعلى الفور تم فضه واتخاذ الإجراءات القانونية مع العريس وأهله ، مطالبا المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية والتي تهدف في المقام الأول الحفاظ على سلامتهم وصحتهم والعمل على منع أية احتمالية لانتقال أو انتشار الفيروسات والأمراض .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "من خلال الشرطة التى رافقت السكرتير العام المساعد أثناء جولته " ضد عدد من التكاتك التى حاولت كسر الحظر بمدينة الواسطى.