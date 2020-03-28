بسبب كورونا.. عريس يخسر ليلة دخلته في بني سويف

تفقد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف في جولة، مساء اليوم، بمركز ومدينة الواسطى

تنفيذ

فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى

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إجراءات