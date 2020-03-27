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فن

تامر عاشور في أول حفل لايف بدون جمهور: أنا متعقم.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:27 م
تامر عاشور
تامر عاشور
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شروق إبراهيم
أكد الفنان تامر عاشور أنه والقائمين على أول حفل لايف بدون جمهور اتبعوا كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا" خلال البروفات والتحضيرات. وقال تامر عاشور خلال الحفل الذي يبث عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب إن هو وجميع المشاركين في الحفل تم تعقيمهم، لافتا إلى أن التحضيرات وترتيبات المسرح لم تنفذ في نفس الوقت منعا للتجمعات.

يأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور في في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

 يعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.
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