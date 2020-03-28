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حوادث

ماذا يحدث في حالة وفاة المستأجر؟.. النقض توضح

السبت 28/مارس/2020 - 06:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث في حالة وفاة المستأجر.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيمًا معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية ، وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلاّ أن التزامهم التضامني سالف الذكر عملًا بنص المادة ٢٩٦ / ١ من القانون المدنى يقتصر على ما ينفع دون ما يضر ، باعتبار أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل منهم عن الآخر في الخصومة وفى الطعن والحكم الصادر فيها.

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