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أخبار البلد

أسباب استيراد مصر للقطن من الخارج.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
كشف محمد عبد الهادى مسئول التصدير بمصنع الشركة العربية للغزل والنسيج، أن غياب دعم الدولة لقطاع الغزل والنسيج أدى  لتراجع معدلات التصدير وأن الأقطان المستوردة أقل سعرًا من الأقطان المحلية ومتوافرة باستمرار.

ولفت محمد عبد الهادى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 إلى أن السوق المحلية لا تستوعب منتجات الأقطان المصرية، ولذلك يتعاون المنتجون مع الأسواق الخارجية. 


وأوضح، أن تأخر رد الأعباء التصديرية لشركات الغزل والنسيج يؤثر على استمرار العمل بالقطاع والمنافسة بالأسواق الخارجية، خاصة وأن دولا مثل الهند والصين وماليزيا وباكستان يدعمون مصانعهم بشكل كبير مما جعل المنافسة قوية فى أسواق العالم، خاصة أن القطاع يعمل به أكثر من 3 ملايين عامل.
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