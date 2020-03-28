سلي نفسك وأنت في بيتك.. أفضل مواقع بث الأفلام والمسلسلات مجانا

فيروس كورونا ، عن خدمات بث الأفلام والمسلسلات عبر المواقع الإلكترونية؛ لذا نقدم إليك قائمة بأفضل المواقع المجانية لبث الأفلام والمسلسلات، بحسب ما ذكره موقع "ktar". يبحث الملايين من البشر حول العالم، مع مكوث معظمهم فى منازلهم؛ بسبب الحجر الذاتي المفروض عليهم للحد من انتشار، عن خدمات بث الأفلام والمسلسلات عبر المواقع الإلكترونية؛ لذا نقدم إليك قائمة بأفضل المواقع المجانية لبث الأفلام والمسلسلات، بحسب ما ذكره موقع "ktar".





- Sony Crackle: يتيح لك هذا الموقع، الحصول على مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبرامج المجانية، ويتوفر موقع البث بأكثر من 20 لغة حول العالم.

- Popcornflix: يمتاز هذا الموقع بسهولة تصفحه وتشغيله، كما أنه يحتوي على منصات متنوعة منها منصة للأطفال ومنصة لأفلام الرعب، وستتمتع من خلاله بتجربة مشاهدة مريحة بدون إعلانات.





- Watch Free: هو موقع ويب لعرض الأفلام، ولا يتطلب أي اشتراك، كما يقدم أفلام بجودة عالية الدقة، وينشرها عبر مصادر مختلفة والتي تضمن أنه يمكنك بثها بسهولة.





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- VexMovies: إذا كنت تريد موقع ويب لبث الأفلام دون أي إعلانات أو نوافذ منبثقة، يمكنك زيارة هذا الموقع حيث يمكنك مشاهدة أفلامك المفضلة مباشرة بجودة عالية الدقة، كما يمكنك فرزه الأفلام من خلال تصنيف IMDB أو بلد الإصدار.





- YesMovies: يحتوي الموقع على قاعدة بيانات منظمة وأفلام متعددة، ومن السهل عليك البحث في الأفلام وفقا للنوع وتصنيف IMDb وحتى البلد، ليس فقط لبث أفلام هوليوود ولكن أيضا لأفلام بوليوود.