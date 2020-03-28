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حوادث

السيطرة على حريق محدود بمول تجاري بقرية الجعفرية بالسنطة

السبت 28/مارس/2020 - 12:24 ص
حريق
حريق
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احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق مول تجاري إثر حدوث ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بنشوب حريق داخل أحد المولات التجارية بمنطقة السوق بقرية الجعفرية التابعة لمركز شرطة السنطة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات المطافئ إلى مكان الواقعة وجار السيطرة على الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
السيطرة على حريق محدود بمول تجاري بقرية الجعفرية بالسنطة
السيطرة على حريق محدود بمول تجاري بقرية الجعفرية بالسنطة
السيطرة على حريق محدود بمول تجاري بقرية الجعفرية بالسنطة
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