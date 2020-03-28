التعليم المدمج بجامعة القاهرة: الامتحانات ستأتي بنظام البابل شيت عدا بعض المقررات

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن بدء بث المحاضرات تباعا خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، موضحة أنه سيتم توفير الرابط كل برنامج على قناة على اليوتيوب، وبدأ بالتصوير الإلكتروني المتاح لكل برنامج، ثم يتبعه بتصوير المحاضرات من قبل أساتذة المقررات مشفوعة بنماذج للأسئلة والتدريب عليها.





وأضاف المركز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، أن الأساتذة سوف تجيب على أسئلة الطلاب من خلال الموقع، لافتا إلى أن كل امتحانات التعليم المدمج ستأتي بنظام البابل شيت ماعدا بعض المقررات التي تتطلب طبيعتها أسئلة مقالية مثل مواد الترجمة والمقال.



